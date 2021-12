Niurka protege a Romina Marcos con SANTERÍA

Niurka Marcos estaría practicando la santería para proteger a sus seres queridos, así lo reveló su hija Romina, quien dijo que su mamá está involucrada en esta religión y que la usa para apoyarla ahora que está despegando su carrera como o bailarina y cantante.

En una entrevista para la revista Tv Notas, la hija de la vedette aseguró que a pesar de lo que la gente piensa de esta creencia, la realidad es distinta, pues no tiene nada de malo, ya es utilizada para salvaguardar a las personas. “Muchas personas piensan que es una religión fea, pero es una fe muy bonita, te hacen limpias para proteger y prevenir”, dijo.

Durante la conversación, habló sobre los llamados "trabajos", que supuestamente son usados para atraer o alejar a las personas, y explicó que dicha actividad no funciona de esta forma.

“Muchos piensan eso, pero no es así. Si quieres alejar a alguien de tu vida, pides que lo alejen de ti, pero no le hacen daño a la persona. Es una religión muy difícil, que lleva tiempo, dedicación y respeto y por medio de mi mamá nos protegen, a ella la protegen de las envidias”, contó.

La finalista de 'Las Estrellas Bailan en Hoy', indicó que su mamá usa la protección de la santería para alejar a las personas que envidian su “belleza y su forma de ser”. Asimismo, contó que también Niurka utiliza este tipo de ayuda para apoyarla tras el incremento de su popularidad en el baile y la música.

“También me tengo que proteger por medio de pulseritas que mi mamá manda a hacer con gente de su religión y siempre traigo una pulsera puesta. Yo soy hija de Yemayá, la santa del mar y cada vez que voy al mar tengo que pedirle permiso para entrar porque si no, me puede llevar con ella. Una vez casi me ahogo por no pedir permiso, hay que tener cuidado”, remarcó.