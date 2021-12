MATRIX RESURRECTIONS: ¿Por qué Laurence Fishburne, MORPHEUS no estará en la nueva película?

Este fin de semana se estrena The Matrix Resurrections, la cuarta entrega de la saga que presentará de regreso a los protagonistas Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, en sus papeles de Neo y Trinity, respectivamente. Sin embargo, muchos seguidores han quedado decepcionados ya que en este nuevo filme no estará Laurence Fishburne, quien interpretó a Morfeo.

Durante los tráiles de este Matrix 4 quedó en descubierto que el lugar de Fishburne será ocupado por el actor Yahya Adnul-Mateen II, quien es el responsable de ofrecer las pastillas a Neo. Con este cambio se espera una versión más joven de Morfeo, lo que haría un contraste con el sombrío Neo.

¿Por qué no fue invitado?

A pesar de que muchos seguidores han mostrado su indignación fue el propio Laurecen Fishburne quien reveló, desde hace algunos meses, que no fue invitado a formar parte de este nuevo filme. Esto llamó mucho la atención ya que Morfeo es uno de los personajes más icónicos de la saga.

"No estoy en la siguiente película de Matrix, tendrás que preguntarle a Lana Wachowski por qué no tengo una respuesta para ello", fueron las palabras del actor durante una entrevista con Collider. Sin embargo, muchos seguidores sostienen la teoría que Fishburne solo desvía la atención para no revelar su participación.

¿Una sorpresa en la nueva película de Matrix?

Incluso la ausencia de este actor podría deberse a que hace unos años se lanzó un videojuego que es considerado como un canon para esta saga. Se trata de The Matrix Online, que representa un juego online multi jugador que fue aprobado por las hermanas Wachowski. En el capítulo 1.2 aparece Morfeo.

En el videojuego el Morfeo original muere, por lo que la aparición de Yahya Adnul-Mateen II se podría tratar de un tipo de reencarnación. Otra teoría señala que el cuerpo nunca fue encontrado en The Matrix Online por lo que esta muerte fue fingida por lo que podría reaparecer en The Matrix Resurrection.

SEGUIR LEYENDO:

MATRIX Resurrections: ¿Cuándo y a qué hora se estrena en HBO Max México? Fechas y reparto completo

¿Quién es quién es MATRIX RESURRECTIONS? Ellos son los actores detrás de la secuela más esperada