Miss Universo 2022 fue criticada con dureza por esta FOTO; la consideraron MUY "atrevida"

Harnaaz Sandhu se convirtió hace dos semanas en la Miss Universo 2021, llevando con ello la corona a su país, India, y sucediendo de esta manera al reinado de la mexicana Andrea Meza. Desde aquel momento, la carismática modelo de 21 años se encuentra disfrutando a plenitud de su corona, la cual es la tercera para su país.

Desde que se dio a conocer su participación en el certamen, Sandhu ha sido elogiada no solo por su belleza si no por uno de los discursos más contundentes que se han dado en el concurso, en el que se refirió al empoderamiento y la autoestima, no obstante, una polémica ha surgido recientemente en torno a la Miss Universo, debido a las críticas que ha recibido por una publicación que realizó en sus redes sociales.

Si algo ha caracterizado a Harnaaz Sandhu además de su belleza, inteligencia y talento, son sus increíbles atuendos hindúes que luce y que atraer la atención por su elegancia; estas maravillosas prendas se caracterizan, además de ser largos, por cubrir la mayor parte del cuerpo, siempre destacando el contorno de la silueta femenina, por lo que también se ha convertido en una de las prendas favoritas de la modelo, la única mujer de un total de 17 hermanos en su familia.

Harnaaz Sandhu presume escote con con blazer fucsia y desata polémica

La polémica surgió esta semana, luego que Harnaaz Sandhu compartiera en su cuenta de Instagram una fotografía en donde mostró su faceta más sensual al lucir una postal en donde posa con un blazer fucsia, el cual dejó ver parte de su escote y reveló que la soberana de la belleza no portaba ropa interior ropa interior, algo que los usuarios no pasaron por alto.

La fotografía al parecer no sentó bien en algunas personas y en particular a grupos feministas de la india, ya que incluso hubo algunos activistas que consideraron la imagen inmoral y e irrespetuosa a las costumbres del país asiático. Hay que recordar que las tradiciones, e incluso algunas leyes en India son intolerantes con los escotes e incluso discriminatorias con las vestimentas provocativas.

Entre estas prendas destacan las minifaldas, los zapatos de tacón y las blusas con escotes pronunciados. Sin embargo, a la par de las críticas, no faltaron las muestras de apoyo y de absoluto respaldo a la Miss Universo; con decenas de mensajes la respaldaron y destacaron su belleza, elegancia y elocuencia. “No te compares con nadie. Qué belleza. Desde el día que la vi supe que iba a ganar”, escribió uno de los usuarios.

Harnaaz Sandhu destacó en el certamen Miss Universo 2021 como una de las 80 candidatas a lograr conseguir la corona; clasificó como una de las 16 finalistas y, al final, se coló entre las 5 favoritas, junto a las representantes de Francia, Aruba, Sudáfrica y Paraguay. Finalmente, gracias a su belleza, inteligencia y carisma, Harnaaz conquistó al auditorio con su respuesta acerca del empoderamiento y la autoestima en los más jóvenes.

“La mayor presión que enfrentan los jóvenes de hoy es creer en sí mismos. Deben saber que son únicos y eso es lo que los hace hermosos. Dejen de compararse con los demás y hablemos de cosas más importantes que están sucediendo en todo el mundo, esto es lo que necesitan entender. Salgan, hablen por ustedes mismos porque son los líderes de su vida, son su propia voz. Yo creí en mí misma y por eso estoy aquí”, fue la respuesta con la que la representante de India consiguió llevar la corona para su país.

