Adamari López habría provocado que perdiera Miss Universo la representante de Paraguay; esto pasó

Adamari López se encuentra en el ojo del huracán después de que en redes sociales denunciaran que ella sería la culpable de que la representante de Paraguay, Nadia Ferreira, no fuera la sucesora de Andrea Meza en Miss Universo 2021. Además, la acusaron de grosera y de comentarios discriminatorios contra la concursante.

La conductora de 'Hoy Día' se ha convertido en una de las favoritas del público, por ello fue seleccionada para formar parte del panel de jueces de la edición 70 del famoso certamen de belleza que se realizó el fin de semana en Eilat, Israel, en donde la representante de india, Harnaaz Sandhu, fue coronada como la nueva Miss Universo.

Adamari López es acusada de discriminar a Miss Paraguay

Hasta el momento, la también actriz había tenido una excelente participación, pues no sólo se destacó su buen trabajo como jurado de la competencia, también dio cátedra de estilo al modelar un elegante y atrevido vestido. Sin embargo, las recientes declaraciones de Abdala Oviedo, amigo cercano de Miss Paraguay desataron las críticas en contra de la ex de Luis Fonsi.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Oviedo aseguró que la presentadora estrella de Telemundo tenía una actitud prepotente y grosera con algunas personas. Además, de acuerdo al joven, Adamari hizo comentarios en contra de la candidata paraguaya, los cuales la hicieron perder.

"El tema es que una de las chicas del jurado de anoche, que es la mexicana Adamari, fue la que dijo que, Nadia (Miss Paraguay) era como que una chica falsa o algo así, que por eso no ganó”, declaró en un en vivo en dicha red social.

“Y tengo una anécdota que contar de ella por que antes de saber de esto, cuando terminó el certamen ella se acercó y no sé qué le dijo a Nadia, creo que le dijo ‘no sé, qué lástima, o algo’, y ahí yo la vi, la tuve enfrente y dije ¡wow! qué hermosa; qué lindo vestido, hasta el vestido le comenté, ella se dio la vuelta y me miró, de arriba a abajo, no me dijo nada, ni una palabra" aseguró Abdala quien después corrigió la nacionalidad de la conductora, pues es puertorriqueña.

Tunden a Adamari López por su actitud y se defiende

En redes sociales, Adamari López ha recibido muchas críticas por parte de los internautas, por ello ha tenido que salir a defenderse, pues durante una conversación con Stephanie Himonidis, mejor conocida como "Chiquibaby" aclaró que nunca hizo un mal comentario en contra de Ferreira.

"Yo no le he hecho en ningún momento ningún mal comentario, ni a ella ni a ninguna de las concursantes (...) todos los comentarios que he hecho de Nadia fueron excelentes porque ese fue el trabajo que ella hizo", agregó.

