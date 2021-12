Luis Fonsi: Así lucen sus hermosos hijos Mika y Rocco, hoy cumplen años

Uno de los cantantes latinos más queridos y favoritos de chicos y grandes es sin duda alguna, Luis Fonsi, y es que el nacido en San Juan, Puerto Rico ha sabido llegar a los corazones y oídos de diversas generaciones, sin embargo, el intérprete de “Despacito” no solo goza de éxito en su carrera profesional.

Fonsi también tiene una vida personal plena, pues disfruta de su matrimonio con la modelo española Águeda López y claro de su etapa como padre de dos hermosos hijos a quienes nombraron Mikaela y Rocco.

Los hijos de Fonsi

Este lunes 20 de diciembre los pequeños hijos de Luis Fonsi y Águeda López están de cumpleaños y no, no es que sean gemelos o mellizos, simplemente el destino decidió que ambos pequeños no solo compartieran la sangre, a los padre, los apellidos, sino también el mismo día de cumpleaños.

Y es que tanto Mika como Rocco cumplen años este día, aunque la bella Mikaela cumple 10 años y el niño 5, ante esto, su famoso padre les dedicó unas bellas palabras en su perfil de instagram oficial en donde los llama “su mejor composición”, además el boricua revela que sus dos hijos son su vida entera.

Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con algunos portales de internet, la bella Mikaela es más parecida su madre pues ama la ropa y los zapatos, además cuando era más pequeña pensaba que su padre era piloto aviador y no cantante pues siempre lo veía arriba de un avión.

Mientras que el pequeño Rocco de 5 años, podría seguir los pasos de su famoso padre, pues aseguran que el niño además de siempre estar pegado a él, le encanta la música y sobre todo cantar, por otra parte, fanáticas de Fonsi aseguran que Rocco podría ser el clon del boricua.

Foto: IG @luisfonsi

