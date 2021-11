Esta es la canción más exitosa de la carrera de Luis Fonsi

Luis Fonsi vivió el boom de su carrera en 2017 con “Despacito”. Sonó en cada rincón del planeta e incluso los extranjeros se animaron a pronunciar sus primeras palabras en español cantando este éxito.

Su melodía pegadiza y su expresividad latina le permitieron cruzar fronteras, continentes e inclusive ser incluida en videojuegos y telenovelas. En las playas, restaurantes y discotecas se bailaba los versos que rompieron todos los récords y catapultaron a Luis Fonsi como uno de los artistas favoritos de ese año.

Pero más allá del mega-impacto que tuvo su tema ¿fue realmente el éxito de su vida? Al parecer el cantautor ya había generado el suficiente efecto en su país y en el extranjero. Sin dudas que apostar a un género musical como el “pop-urbano” le resultó muy bien. Sin embargo, ya con las baladas el puertorriqueño había logrado establecerse entre los artistas más populares.

Ni aún su colaboración con el canadiense Justin Bieber se puede comparar con el éxito sostenido de “No me doy por vencido”. Con esta composición el artista demuestra que estar en la cresta de la ola no siempre es más importante que una melodía que sea capaz de transcender en el tiempo. “No me doy por vencido” aún sigue siendo la favorita de muchos, probablemente no se pueda decir lo mismo del fugaz éxito de “Despacito”.

Desde su estreno en el año 2008 ha logrado sostenerse como uno de los clásicos del romanticismo latino, musicalizando videos, telenovelas y fiestas. Además, esta canción tiene como autor al ex esposo de Adamari López.

Luis Fonsi en La Voz. Fuente: Instagram Luis Fonsi

Luis Fonsi se ha consolidado como un respetado artista y a la actualidad ha sido 3 veces jurado del certamen de canto “La Voz”. Ha oficiado como jurado en las versiones de Chile, Estados Unidos y España. La emisión en este último país todavía está al aire y Luis comparte a través de su cuenta de Instagram momentos exclusivos del programa ¡Felicitaciones, Luis!