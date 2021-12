Eréndira Ibarra refleja sus luchas internas en The Matrix Resurrections

Veintidós años después del estreno de “Matrix”, filme que definió e impulsó su etapa como activista, la actriz Eréndira Ibarra forma parte del elenco principal de “The Matrix Resurrections” con un personaje que Lana Wachowski hizo pensando en ella y que refleja las luchas internas que la mexicana siempre ha tenido.

“Mi personaje fue un regalo muy grande de Lana, porque los personajes fueron escritos para cada uno de nosotros y cuando leí sobre ‘Lexi’ entendí todo, ella encapsula todas mis luchas, sobre todo esta crítica al sistema patriarcal y a la necesidad heteronormativa de ‘él’ te va a salvar, no, yo siempre decía por qué él me va a salvar, yo también me puedo salvar, que tal si me salva ella o nosotras”, explicó la actriz en entrevista a El Heraldo de México.