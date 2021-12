Efeméride: Nace Britney Spears; ¿Cuál fue su última canción?

Britney Spears está de manteles largos, pues este 2 de diciembre celebra su cumpleaños número 40, y no podría estar más feliz, pues es hace unas semanas llegó a su fin la tutela legal que su padre, James Parnell Spears, mantenía desde hace 13 años, en la cual no sólo controlaba sus cuentas y su carrera artística, sino también su vida.

La intérprete de 'Toxic' podría volver a grabar nueva música después de una larga temporada sin lanzar material discográfico. Aunque hizo algunas colaboraciones y tuvo algunos éxitos durante esta etapa en la que estuvo a cargo de su familia, los fans quieren escuchar como sería la música de la cantante originaria de Misisipi, Estados Unidos, sin la vigilancia de su papá.

¿Cuál es la última canción de Britney Spears?

En 2016, Britney Spears lanzó su noveno álbum de estudio titulado 'Glory' del cual se desprende 'Make Me...', canción en la que colaboró con rapero G-Eazy, y 'Slumber Party', donde trabajó junto a Tinashe. El material discográfico fue bien recibido por la crítica, pues indicaron que la entrega vocal de la artista era la mejor desde su cuarto álbum de estudio, 'In the Zone '(2003) y lo consideraron como su disco más involucrado y comprometido en más de una década.

Con este material, la cantante de éxitos como 'Oops!...I did it again', hizo su gira Britney: Live In Concert (también llamada Piece of Me Tour), en donde se presentó en Filipinas, Taiwán, Tailandia, Hong Kong e Israel, así como en Estados Unidos y algunas ciudades de Europa.

Britney Spears colaboración con Backstreet Boys

La cantante norteamericana sorprendió este año a sus fans al anunciar que iba a lanzar la nueva edición del álbum de 2016 "Glory", en la cual incluiría algunos temas inéditos como 'Matches', un sencillo que causó furor, pues colaboró con Backstreet Boys y los fanáticos aseguraron que volvieron los años 90.

Unas semanas antes Britney, ya había revelado 'Swimming In The Stars' y 'Mood Ring (By Demand)', junto con la nueva edición limitada del vinilo de lujo del álbum, que incluyó los nuevos temas anteriores así como imágenes inéditas.

