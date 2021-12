Stephanie Salas aseguró que comenzó a cocinar durante la pandemia

Stephanie Salas una de las 4 finalistas en MasterChef Celebrity brindó una entrevista para Gastrolab, en la que confesó, sin duda alguna, varios puntos importantes de su estancia durante la competencia.

“Me siento bien, me siento muy contenta, muy agradecida, nerviosa y pues sobretodo, concentrada, porque hay que entregar un menú que consta de una entrada, un plato fuerte y un postre, mi cabeza ahora está metida en el menú que debemos presentar a los chefs, y digamos que este momento que estoy viviendo es la cereza del pastel” Comentó Stephanie Salas

Es hora de poner en juego todas las cartas sobre la mesa y no perder la concentración, pues en MasterChef el exceso de sal o una mala cocción ha sido motivo suficiente para despedir a los competidores. Todo está muy reñido hasta ahora, cada uno ha logrado elevar su calidad y presentación de platillos al punto de ser considerados alimentos dignos de concurso y de cocina experimental.

Pregunta del millón

¿Stephanie Salas se veía en la final?

“Nunca pasó por mi cabeza no estar en todos los programas y todos los retos. En realidad ese sentimiento me llevó a la final. Obviamente no pensaba ´no, no voy a estar en la final”, siempre pasas por momentos de angustia”

Stephanie, fue una de las competidoras con mayor grado de dificultad, sus platillos incluso el más sencillo, llevaba detrás influencias internacionales.

“De repente me arriesgué en ciertos retos en los que sabía que no me iban a eliminar. A mi me sirvieron muchisimo los retos de eliminación porque ahí es donde debías de meter todas tus capacidades y todo el turbo del mundo para decir, de este reto de eliminación no me sacan”

Está actitud fue la que llevó a todos los participantes a crecer mucho, ya sea como personas, como competidores.

Instagram la clave de Stephanie

“Yo tengo un programa en Youtube que se llama Food Sessions, a partir de los live de instagram comencé durante la pandemia a acercarme a la gente, de tener un pretexto de hacer de la cocina en mi casa para poder platicar con las personas”



Comenzó a cocinar en live de instagram y fue la puerta de entrada a MasterChef

“Eso me dio mucha popularidad y ganas de hacerlo más formal, de mostrar una parte de Stephanie Salas que mucha gente no conocía, entonces muchas personas me comenzaron a seguir por estas reuniones de cocinar, de platicar y a veces las personas pensaban, estaba la posibilidad de interactuar con ellos y es por eso que MasterChef me da la invitación” Stephanie Salas.

mghr

