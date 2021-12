Paco Chacón iba a participar en otro reality de TV Azteca antes de MasterChef Celebrity

Temporada tras temporada en Gastrolab estamos al pendiente de la forma en que las cosas se desarrollan dentro de MasterChef y MasterChef Celebrity México, nos ofreció muchas sorpresas.

Esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con los semifinalistas, y fue el turno de Francisco Chacón Gutiérrez es un ex árbitro de fútbol mexicano calificado por la FIFA para oficiar partidos internacionales, todos le llaman “Paco Chacón” o solo “Chacón”.

Este famoso árbitro de talla internacional desde el año 2009 al 2017 nos inspiró muchísimo gracias a su nivel culinario, quizás encontramos poca relación entre el deporte y la gastronomía, pero Paco cambió nuestra percepción, en MasterChef se disputa el mejor sazón, no importa de donde provengas, ni a que te dediques, sí te gusta puedes lograrlo.

Paco fue uno de los participantes del reality que recibió más halagos que regaños por parte de los jueces y profesionales. Y poco a poco se transformó en una de las celebridades más queridas por parte de los fans y seguidores.

Nos encanta saber las razones por las que ciertos participantes aceptaron competir, y ¡claro! como fue el proceso previo, así que preguntamos a Paco ¿Cómo entra a MasterChef Celebrity?

“En un inicio me invitaron a otro reality que se llama Survivor, y yo pues no tenía el tiempo para ir a República Dominicana, estar ahí, muchos meses enclaustrado, sin comer, ya sabes. Después me invitaron a participar a MasterChef Celebrity y la verdad yo bien contento porque se fijaron en mí, me siento como un representante de un deporte tan popular en México como es el futbol” dijo Paco Chacón