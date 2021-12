Él fue el actor del Cine de Oro que ayudó a Vicente Fernández cuando su hijo estaba a punto de morir | VIDEO

La herida por el fallecimiento de Vicente Fernández aún sangra en sus seguidores, pues el ídolo mexicano partió el pasado 12 de diciembre a las 6:15 horas, iniciando así su leyenda basada en el legado musical que por más de 50 años lo acompañó desde que salió de su natal Huentitán, Jalisco en busca de mejores oportunidades, un espacio para cantar y demostrar su talento.

Es muy conocido que el "Charro de Huentitán" no la pasó del todo bien, pues para poder llegar hasta el sitio de honor que ocupa en la música mexicana, las carencias y dificultades no se hicieron esperar. Entre los oficios que debió practicar antes de conocer la fama están el de albañil, pintor, bolero y mesero, mismos que en vida recordó con cariño y sin avergonzarse de su pasado.

Muchas fueron las anécdotas que el ídolo compartió con su público, una de ellas tiene que ver con su hijo mayor Vicente Jr., quien nació de forma prematura y necesitó de cuidados especiales que la pareja de Vicente y Refugio Abarca Villaseñor no podían proporcionarle.

Actor del cine mexicano ayuda a Vicente Fernández

En una charla con su exnuera Mara Patricia Castañeda el también actor de cine confesó que su hijo al nacer a los 6 meses de gestación necesitaba de la ayuda de una incubadora misma que costaba alrededor de 50 pesos por día, mismos que no tenía por lo que él y su abnegada esposa debieron diseñar un dispositivo con botellas de agua caliente y un foco grande a fin de procurar el calor que el primogénito necesitaba.

Contó que en ese tiempo apenas comenzaba a tener una carrera en el mundo del espectáculo y no ganaba esa cantidad ni en una semana, fue entonces que el secretario general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), Jaime Fernández entró en la vida del ídolo y lo ayudó con el sus dificultades.

Jaime Fernández

Relata que llegó ante el personaje a pedir ayuda para un doctor porque le dolí ver en ese estado a su hijo, "me dice cómo te llamas, le dije me llamó Vicente Fernández, y me dijo yo no conozco a un Fernández 'pendejo'", relató.

Mencionó que el actor de películas como "El ceniciento" e "Islas Marías", lo hizo pasar por su primo y pidió que se le atendiera con el mejor médico que fuera posible.

