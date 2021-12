Jennifer Lopez está furiosa con Ben Affleck por culpar a Jennifer Garner de su alcoholismo

Durante una entrevista con Howard Stern, Ben Affleck dio a entender que si hubiera seguido casado con su ex esposa, la también actriz Jennifer Garner, probablemente aún tendría problemas de alcoholismo. Evidentemente, el comentario causó molestia no sólo entre los usuarios de redes sociales, sino que también tiene furiosa a Jennifer Lopez, la actual pareja del actor.

De acuerdo con Page Six, JLo está sumamente enojada por las desafortunadas declaraciones de su novio, fuentes habrían dicho a este medio especializado que la cantante aseguró que fue "imprudente y arrogante de su parte", además de que quiere mantenerse al margen y no ser arrastrada a ese problema sólo porque está saliendo con Ben.

Además, vale recordar que recientemente, Jennifer Lopez, Ben Affleck y Jennifer Garner pasaron juntos con todos sus hijos Halloween en Los Angeles. Los tres famosos y los niños fueron captados alegres pidiendo dulces en el Castillo Mágico de Disney. Una fuente dijo a Page Six que la intérprete de On The Floor realmente está poniendo todo de su parte para conocer a la ex esposa de su pareja y a sus hijos.

Vale recordar que Ben Affleck y Jennifer Garner estuvieron casados entre 2005 y 2015, cuando se separaron tras confirmarse que el actor la había engañado con su niñera, pero antes de ello, Affleck y JLo tuvieron una relación y se comprometieron en 2004, sin embargo terminaron en 2004 cuando se supo que el ganador del Oscar por Argo, le había sido infiel. Ahora, 17 años después, tras la ruptura de la cantante con Álex Rodríguez y del actor con la cubana Ana de Armas, "Bennifer" decidió darse una nueva oportunidad.

Affleck jura que no dijo eso sobre Garner

Este miércoles 15, durante una entrevista posterior ahora con Jimmy Kimmel, Ben Affleck aseguró que sus declaraciones fueron tergiversadas por los medios de comunicación y lo hicieron ver como una mala persona que estaba criticando a su ex cuando él realmente hablaba sobre cómo se sentía atrapado, que el alcoholismo fue su "escapatoria" y que ante todo, sus hijos estaban primero antes que cualquier cosa.

"Yo hable sobre lo mucho que nos respetamos, nos preocupamos el uno por el otro y a nuestros hijos y los ponemos primero que todo", afirmó Affleck a Kimmel. "Pero me hicieron parecer como el más insensible, estúpido y desagradable hombre... como si culpara a mi ex esposa por mi alcoholismo. Hirieron mis sentimientos", agregó.

Asimismo, afirmó que es momento de ponerle un alto a toda esta controversia por sus hijos Violet, Seraphina y Samuel y dejar muy en claro que todo ese que se djo sobre su adicción al alcohol y su ex esposa no es verdad. "No quiero que ellos piensen que alguna vez dije algo malo sobre su mamá", sentenció el actor de Justice League.

Pero estas nuevas declaraciones no le gustaron a los cibernautas, quienes por lo menos esperaban una disculpa por parte del actor, quien actualmente promociona The Tender Bar, película que dirige George Clooney y que llega el próximo 7 de enero de 2022 a la plataforma Amazon Prime Video.

Sin embargo, el actor no ofreció disculpas a la madre de sus hijos por sus controversiales comentarios y eso enfureció más a los ya de por sí molestos usuarios de redes sociales, quienes aseguraron que ahora los culpababa a ellos y a los medios de haber malinterpretado lo que habái dicho.

