“Yo estoy tranquilo”, Erick Aragón se deslinda de balacera en concierto de Grupo Codiciado

El pasado sábado 4 de diciembre, el Grupo Codiciado se presentó en el Palenque Fex de Mexicali, Baja California sin embargo, su presentación terminó en una balacera debido a que presuntamente Erick Aragón, el vocalista del grupo, había ordenado a golpear un fan con el que tuvo un altercado por una selfie, por lo que terminó en medio del ojo del huracán, pero finalmente el cantante del género Trap Corrido reapareció ante los medios para deslindarse del desafortunado episodio que lo dejó mal parado ante sus fans.

Fue el pasado viernes 10 de diciembre cuando Erick Aragón finalmente decidió hablar del tema ante los medios y lo hizo previo a su participación en LUX Fight League 019 donde interpretó su sencillo “Gente de accionar” en la presentación del peleador mexicano Alejandro “Pato” Martínez quien se enfrentó al costarricense Edgar “Cebollero” Delgado.

Erick Aragón reapareció ante los medios. Foto: IG: oficialpatomartinez

Durante su comparecencia ante los medios, Erick Aragón apeló a todos los años de trayectoria que lleva dentro de la música y refirió que sus fans saben perfectamente que se debe a ellos, sin embargo, aunque reconoció que sí tuvo una diferencia con el hombre del público, descartó que el problema se haya detonado por una selfie, no obstante, no quiso revelar cuál fue el problema por asuntos legales.

“Él sabe que estuvo incorrecto lo que él hizo también y si tiene algún problema ahí están los abogados de los involucrados, del palenque, no sé cómo esté el rollo, pero que lo haga, gracias a Dios no hubo bajas y estamos tranquilos, a seguir trabajando y los fans ya saben que no soy así, desafortunadamente hay mucho hate”, comentó el cantante.

En otro momento de la entrevista, Erick Aragón se deslindó completamente de la situación, pero reconoció que cometió un error al informarle de la situación a la persona equivocada, refiriéndose al hombre que disparó en pleno palenque de quien aún se desconoce su identidad.

“Hay muchas versiones, pero no todo lo que se dice es cierto (…) hay gente que no está en mi poder, me topé a alguien a quien, lamentablemente, fue la persona incorrecta a la que le dije que alguien me estaba molestando y pues ya mis abogados tienen todo bajo control y yo no estoy a favor de la violencia, pero hay líneas, desafortunadamente me topé a una persona que no sabía cómo iba a reaccionar y ya los hechos ahí están, yo estoy tranquilo”, sentenció Erick Aragón.

¿Erick Aragón se estrenará en las Artes Marciales Mixtas?

Tras su presencia en LUX Fight League 019, el cantante fue cuestionado sobre si tenía intenciones de incursionar en el mundo de las Artes Marciales Mixtas, sin embargo, el líder del Grupo Codiciado descartó totalmente la idea, aunque refirió que sí práctica esta disciplina, incluso mencionó que tiene su propio entrenador.

“Es un gran deporte, yo tengo mi propio entrenador, peso pluma, delgadito, pero nos sabemos defender poquito y no tengo pensado incursionar profesionalmente, yo a la música y con cualquier cosa que tenga que ver con mi ramo”, finalizó.

