Timbiriche se reencuentra y FOTO revela a quién NO le han caído bien los años

Los fans de Timbiriche enloquecieron al ver el reencuentro de los integrantes de la banda que conquistó al público desde los años 80 y que se ha mantenido activa hasta la segunda década del Siglo XXI. Sin embargo, los seguidores pudieron notar que hay integrantes que no les han caído bien los años, pues ya se notan más grandes.

Hace un par de semanas, Mariana Garza y Benny Ibarra se encontraron en la más reciente entrega de los premios Los Metro, los cuales reconocen a lo mejor de teatro, y a los que también asistió Mía Rubín, hija de su ex compañero Erik Rubín y de Andrea Legarreta, a quien opacó.

Así se dio el reencuentro de Timbiriche

La coincidencia de estos miembros del grupo de pop hizo que los fans se emocionaran y comenzaran a preguntar cuándo habría otro reencuentro con los demás integrantes. No pasó mucho tiempo para que los otros artistas escucharan las súplicas de sus seguidores quienes siempre están a la espera de que vuelvan a los escenarios.

Sorpresivamente, Erik Rubín, Sasha Sokol, Mariana Garza y Benny Ibarra se reunieron para festejar el cumpleaños de Alix Bauer, quien llega a 50 años este 16 de diciembre, pero que tuvo una fiesta muy emotiva con los miembros que iniciaron junto a ella su carrera artística.

"¡Gracias @sashasokolova @garza_alardin_mariana @erikrubinoficial @bennyibarra @diegoschoening por hacer una vez más el acto más maravilloso del mundo: la magia de estar junto a ti y ser un mágico amor; Amigos para siempre! Los amo con todo mi ser", publicó Alix, quien arrobó a Diego Schoening a pesar de no aparecer en la fotografía.

¿Quién es el más grande de Timbiriche?

Diego, Erik, Alix, Mariana y Paulina Rubio, fueron los primeros seleccionados para formar parte de Timbiriche a inicios de los años 80, pero pronto se le unieron, Benny, Sasha y Erik. Es bien sabido que muchos de los integrantes del grupo no tienen una buena relación con 'La Chica Dorada' por eso no causó sorpresa que no asistiera al evento y que ni siquiera fuera mencionada en el mensaje.

Aunque muchos de los fans se emocionaron por el reencuentro, otros no perdieron de vista que los años han pasado y que los integrantes de la banda ya no lucen como hace algunos años, cuando cantaban temas como 'México', 'La vida es mejor cantando' y 'Mamá'.

