Los peores dramas coreanos del 2021 que merecen una segunda oportunidad

¿Cuáles fueron las peores series del año? EL 2021 está por terminar y la industria del entretenimiento tuvo altibajos a lo largo de estos 12 meses, pues la pandemia afectó las ganancias en taquilla, retrasó algunos estrenos, pero también hizo viral algunas producciones.

Corea del Sur explotó el fenómeno de los dramas coreanos a lo largo del año con diversos estrenos mes a mes, siendo "El Juego del Calamar" su mayor éxito, pues fue la más vista en la historia de la plataforma de Netflix. Sin embargo, no todas sus apuestas fueron buenas.

La industria de los K-Dramas realizó estrenos simultáneos en diferentes cadenas de televisión y servicios de streaming, pero no fueron del agrado de los fans y expertos, quienes calificaron los peores doramas del 2021. Checa la lista y dales una segunda oportunidad.

Los peores doramas del año, ¿ya los viste?

Sisyphus: The Myth

Drama protagonizado por Park Shin Hye de The Heirs. Actualmente está disponible en Netflix, pero a pesar de su cobertura no fue del agrado de muchos, ya que consideran que la trama fue un poco floja; sin embargo, ella es una de las actrices más populares de Corea.

La trama gira en torno a un hombre genio que es considerado todo un héroe en la rama de la tecnología, además es dueño de una empresa. Sin embargo, pierde el rumbo de su vida cuando su hermano menor es asesinado, decidido a encontrar al culpable, termina viajando en el tiempo y es rescatado por una soldado de élite.

Young Lady and Gentleman

El K-Drama fue calificado de cliché, por lo que fue calificado como uno de los peores. Pero si eres fan de las historias típicas de romance, dale una segunda oportunidad. La trama gira en torno a Lee Young Kook, un hombre viudo que tiene 3 hijos. Tras la muerte de su esposa contrata a Park Dan Dan como su tutora, y de quien se siente atraído.

Lost

El dorama no fue tan exitoso debido a que la trama se sintió estancada, ya que se abusó del recuerdo de la melancolía y los personajes no tenían progresos. La trama sigue la vida de un hombre de 27 años que no tiene un propósito en la vida y teme ser un don nadie. Por otro lado, está una mujer de 40 años que trabajo como una escritora fantasma.