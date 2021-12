Chespirito, la serie: La Chilindrina busca un papel y niega pleito con Doña Florinda

Tras el anuncio de la creación de la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños, varios son los rumores que se han dado sobre quién aparecerá en el drama y una en alzar la mano es María Antonieta de la Nieves, mejor conocida por su personaje de "La Chilindrina".

Hubo mucha especulación al respecto sobre si aparecería o no, pues todo parecía apuntar que ella y la cónyuge de Chespirito, Florinda Meza, sostenían un pleito, pero solo era una diferencia de opiniones.

“Yo hasta ahorita no tengo noticias de nada, por supuesto que si Roberto Gómez Fernández quiere hablar conmigo, yo estaré dispuesta y encantada de hacerlo, porque yo veía muy triste la vecindad sin ‘La Chilindrina’ y La Chilindrina siempre a donde voy, me preguntan por ‘El Chavo’, por ‘Quico’, por mi papá ‘Don Ramón’, que se toquen los que se tengan que tocar, estoy con una vida nueva, con unas ganas nuevas”.

Foto: Especial

En el marco de su cumpleaños número 72, la actriz María Antonieta de las Nieves aseguró: “nunca ha habido pleitos, ha habido diferencias de opiniones, pero que yo me haya peleado con alguien… ¡jamás!, yo no tengo asperezas con nadie, ni ella me tiene qué decir, ni yo le tengo qué decir, y lo pasado, ahora sí como decía José José en su canción, lo pasado, pasado, ya no me interesa”.

Sin embargo, al escuchar que la viuda de “Chespirito” tiene intenciones de hacer una serie en la que abordará las diferencias que su marido sostuvo con ella, De las Nieves manifestó: “Yo no tengo por qué no estar de acuerdo con nada, a mi no me importa nada y no son mis intereses, lo que Roberto Gómez y Florinda Meza hagan yo no tengo nada que ver, ni me interesa, que ellos hagan lo que quieran, y sí llego a hacer algo, pues ya me tocará hacer lo que yo quiera”.

Como se recordará, el distanciamiento entre Roberto Gómez Bolaños y María Antonieta de las Nieves surgió tras la batalla legal por el personaje “La Chilindrina”, mismo que la actriz ganó en 2013 después de 12 años de lucha en los juzgados.

