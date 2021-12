Alejandro Speitzer alza la voz y apoya a Lydia Cacho tras 16 años del libro "Los demonios del edén" | VIDEO

Luego de que Lydia Cacho estuviera dos años exiliada en España tras recibir amenazas en México por la publicación de su libro "Los demonios del edén", Alejandro Speitzer alzó la voz y mostró su apoyo a la periodista.

Recordemos que este libro escrito por Cacho, acusa al empresario Kamel Nacif, de ser líder de una red criminal que secuestra niñas y mujeres con fines de explotación sexual al amparo de autoridades locales y federales.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que el actor mexicano narró en un video la razón por la que hizo este material, además de manifestar su deseo de que la situación que vive esta reportera, cambie totalmente.

Esto debido a que este jueves 16 de diciembre, se cumplen exactamente 16 años de que esta publicación saliera a la luz, y que la vida de la periodista cambiara radicalmente, a lo que Speitzer comentó;

Además, el protagonista de varias películas y series, destacó lo complejo que es ser periodista en México, cuando se trata de estos temas.

“Ejercer el periodismo en México, significa poner tu vida en peligro, nuestras autoridades y nuestros gobernantes no han estado a la altura de ello, y por eso mismo me parece de suma importancia que no se nos olvide lo que vive Lydia, y que siguen viviendo muchas otras periodistas", explicó Speitzer