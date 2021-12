¿Rancho "Los 3 Potrillos" cerrará sus puertas tras muerte de Vicente Fernández? | VIDEO

A pocas horas de haberle dado cristiana sepultura a Vicente Fernández, uno de sus hijos, confesó que aprendieron a ser fuerte en los momentos más difíciles por enseñanz que les dio el mismo "Charro de Huentitán" en vida.

Fue Gerardo Fernández quien reveló en una entrevista para el programa Venga la Alegría que nunca han estado devastado porque su padre les ha enseñado a ser fuertes durante cuatro meses que "Chente" estuvo hospitalizado.

Respecto a quién acompañará a doña Cuquita Abarca, esposa de Don Vicente, en estos momentos de duelo, el hijo menor de originario de Guadalajara explicó;

¿Qué edad tenía Doña Cuquita cuando se casó con Vicente Fernández, era menor de edad?

Asimismo, Fernández aseveró que el rancho "Los Tres Potrillos" continuará abierto al público, tal y como su padre lo hacía en vida, para que la gente pueda visitar a Don Vicente;

Por último, el también hermano de Alejandro Fernández, dijo desconocer si lanzarán un disco con los temas exitosos de don Vicente Fernández, quien además, se mostró emocionado con la idea de hacerle un homenaje en el Palacio de Bellas Artes.

“No sé, no tengo idea. Yo creo que todos los homenajes son bonitos, pero yo no soy de homenajes, no me gusta salir, ahorita por cortesía y porque yo sé que tienen todo el tiempo aquí me paro, pero ni siquiera me gusta”, remató.