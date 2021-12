¡Por culpa de Belinda! Lupillo Rivera confiesa que perdió tatuaje de Vicente Fernández | VIDEO

Lupillo Rivera llegó al foro del programa Hoy para promocionar su más reciente sencillo titulado “La Derrota”; sin embargo, para el cantante fue inevitable escuchar los comentarios sobre el grabado que se borró de Belinda.

Tras ser recibido con bombo y platillo, la conductora Andrea Legarreta retomó el tema del fallecimiento de don Vicente Fernández y recordó que el llamado “Toro del Corrido” se hizo una figura en homenaje a ‘Chente’, por lo que comentó: “sabemos que eres un gran admirador de don Vicente, y bueno, incluso lo tienes tatuado… ¿es cierto?”. Inmediatamente Lupillo contestó: “ehh” y soltó una gran carcajada.

A lo que Legarreta replicó: “ya no, se fue con el borrón del otro”, haciendo alusión al que recientemente se borró de Belinda, por lo que Rivera agregó sonriendo: “sí me hice un…. Le cayó un salpicón del otro, ¿verdad?, un rayón dijeron”.

Posteriormente, el hermano de Jenni Rivera explicó su admiración por el Charro de Huentitán. “Sí me puse un tatuaje, con el que herraba él sus caballos, la VFG, y tuve la dicha de enseñárselo y estar platicando con él, se la curó verdad, porque a lo mejor nadie se había hecho un tatuaje de él nunca, no sé. Para mi Vicente Fernández siempre ha sido el ídolo de México siempre, sin faltarle el respeto a Pedro Infante, a Javier Solís, a Jorge Negrete, mi papá siempre me puso la música de él”.

Finalmente, Lupillo Rivera se olvidó del tema de Belinda y externó todo su respeto y cariño a don Vicente Fernández, destacando que fue un honor cantar con él en un escenario después de haber vendido su música cuando era niño y ser su fan.

SSB

SIGUE LEYENDO

No solo Lupillo Rivera y Ana Bárbara: estos otros cantantes se contagiaron de Covid-19

Lupillo Rivera revive guerra con Christian Nodal; le manda POLÉMICO mensaje

Lupillo Rivera: Revelan INÉDITA foto del famoso cantante cuando tenía cabello