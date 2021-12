Will Smith: ¿A qué se dedica la hija del actor, Willow Smith?

Willow Camille Reign Smith es la hija menor del actor Will Smith y la actriz Jada Pinkett Smith. Ella con 21 años se ha desempeñado como actriz, bailarina, cantante y modelo.

Al igual que su hermano Jaden Smith, empezó su carrera a lado de su padre en el filme Soy Leyenda (2006), después comenzó a incursionar en la música y la moda.

Tanto ella como sus hermanos no tuvieron una infancia sencilla, a pesar de los éxitos de sus padres. Willow declaró para GirlBlaz en el 2017 que “crecer y tratar de entender tu vida mientras la gente siente que tiene algún tipo de derecho a saber qué está pasando es absolutamente terrible”.

Con solo 10 años lanzó su canción “Whip My Hair”, se convirtió en la cantante más joven en colocar una canción en los primeros 20 puestos de la lista Billboard en Estados Unidos. Para el 2012, dio a conocer “Do it Like Me (Rockstar)", en su canal oficial de Youtube.

La carrera de la hija de Will Smith fue impulsada por Jay-Z, dueño de la agencia Roc Nation. Al respecto de la cantante dijo que se imaginaba que así “era Michael Jackson de niño. Cuando tienes ese talento, no puedes ser demasiado joven"

Para el 2013, la cantante con solo 13 años dio a conocer las siguientes canciones Sugar & Spice", "Summer Fling", "Drowning", "Find You Somewhere", "Kite" y "5”.

Willow ha destacado en la industria por su estilo, personalidad y también porque ha dejado claro lo que piensa en temas como el poliamor.

“Amo a los hombres y mujeres por igual, así que definitivamente querría a un hombre y a una mujer. Siento que podría ser polifiel con esas dos personas. No soy el tipo de persona que está constantemente buscando nuevas experiencias sexuales […] Para mí se trata de la evolución de las relaciones humanas. No quiero que nada me defina”, refirió para el programa “Red Table Talk”.

