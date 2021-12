Vicente Fernández homenajeó así a su ÍDOLO en su último CONCIERTO

Un Azteca en el Azteca no solamente significó el último concierto para Vicente Fernández, sino que también fue la última oportunidad que tuvo el músico para rendirle tributo al cantante que más admiró y por el cual además se ganó un apodo: Frank Sinatra.

Fue tal la admiración que sintió por este cantante norteamericano y su capacidad para interpretar que el periódico The Houston Chronicle le puso el apodo de "El Sinatra de México" en 1991. Este mote evolucionó, por lo que algunos también lo conocieron como el "Sinatra de las Rancheras".

Ya en 1983 "El Charro de Huentitán" había hecho un cover de su colega para el disco "15 grandes con el número uno: Vicente Fernández", la canción que eligió no fue una al azar, sino que encontró la melodía más representativa de Frank Sinatra: "My way".

El intérprete fue uno de los músicos más prolíficos del país.

Una canción hecha para Sinatra

En 1967, el compositor Paul Anka se encontró con una canción llamada "Comme d'habitude", la cual hablaba de una pareja que se está distanciando pese a los intentos de una de ellos por perdurar el amor.

Sin embargo, esta letra no le gustó al músico y prefirió hacerla a modo para que encajara con la vida y obra de un hombre que hacía un repaso por su ascenso y caída después de vivir muchos años en la gloria.

La persona que pensó inmediatamente para interpretarla era Frank Sinatra, quien rechazó esta pieza por considerar que cantarla era una forma de decir que reconocía el haber perdido su carrera.

Pese a esto, aceptó darle una oportunidad después de las insistencias que recibió. Al final la melodía se convirtió en una de las más emblemáticas del norteamericano y una de las piezas por las cuales Fernández se enamoró de su canto.

El mexicano es una leyenda de la música

Tenía que estar en su repertorio

En una de sus últimas conferencias de prensa, una reportera le preguntó a don Vicente si no había previsto el retiro después de haber alcanzado tanto éxito. Sin pensarlo, el intérprete de "Estos celos" dijo que le tomaría la palabra y sería ese su último año en activo.

Inmediatamente el intérprete cantó para los reporteros para dejar en claro que no saldría de los escenarios por falta de su potente voz, sino porque ya veía como necesario ir preparando las maletas.

Desde entonces se hicieron los preparativos para el último concierto de Vicente Fernández. El lugar ideal para esta fecha fue el Estadio Azteca. La selección de melodías incluyó su repertorio casi completo, ya que incluso se hicieron popurrís para que al intérprete no no se le fuera nada.

Esa noche fue un homenaje para las personas que lo apoyaron e influenciaron, por lo que no podía evitar cantar algo que le recordara a una de sus máximas influencias, Frank Sinatra.

Por tal motivo, en el recinto se dejó caer confeti sobre el público mientras los mariachis sirvieron de fondo para que "El Charro de Huentitán" se pusiera en el mismo lugar que su ídolo y pudiera hacer la última interpretación pública de este éxito que lo marcó tanto.

Las últimas horas de Vicente Fernández

La noche del 11 de diciembre varios integrantes de la familia Fernández entraron al hospital en el que se velaba por la salud de su patriarca, Vicente Fernández. Fue aproximadamente a las 22:00 horas cuando se registró que presuntamente habría salido del hospital en una camioneta a gran velocidad Alejandro, uno de sus hijos.

Esto encendió las alarmas de los medios de información, quienes comenzaron a especular sobre la posible muerte de "El Charro de Huentitán"; sin embargo, Vicente Fernández Jr. desmintió esta información a minutos de que esta comenzara a difundirse.

Los parientes del músico no han querido dar más detalles sobre la muerte o los últimos minutos de don Vicente, aunque desde ayer se pudo observar a varios integrantes del intérprete llegar al lugar.

Los tres hijos varones de la voz del cantante de "Hermoso cariño" acudieron a diferentes horas al hospital. Pese al hermetismo de Alejandro, este dedicó su más reciente concierto a su padre e incluso dedicó varias melodías como "Por tu maldito amor" o "Acá entre nos", las cuales son grandes éxitos de don Vicente.

A poco más de cuatro meses de haber estado interno, el intérprete perdió a las 6:15 horas en Guadalajara, aunque dejó en el mundo decenas de canciones que seguirán siendo entonadas por personas de todo el mundo que aprecian su paso en el mundo, su talento, así como el legado que construyó.

