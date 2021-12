Así presentó Pedro Infante a Piporro en la radio; rescatan conmovedor audio

La Época de Oro del Cine Mexicano tiene varias anécdotas que demuestran que los actores eran muy unidos y sobre todo que tenían buena relación, como es el caso de Pedro Infante y Eulalio González, mejor conocido como 'Piporro', quienes después de trabajar en una producción de radio se hicieron amigos y así lo comprueba un audio que rescataron en donde 'El ídolo de México' presenta a su compañero.

A pesar de que hubo grandes enemistades como Jorge Negrete y Mario Moreno 'Cantinflas', también se presentaron muestras de fraternidad como lo hizo el cantante de 'Cien años' con el llamado 'Rey del taconazo', pues lo apadrinó para que comenzara su exitosa carrera en la pantalla grande y se convirtiera en uno de los íconos de la cinematografía y la música nacional.

Así se conocieron Pedro Infante y Piporro

El originario de Los Herreras, Nuevo León, era un destacado locutor de radio en la ciudad de Monterrey, ya que además de ser reportero de la estación XEMR-AM, fue conductor de algunos eventos en vivo, como cenas de gala y funciones nocturnas de lucha libre, por mencionar algunos. También fue voz en la XEFB y en XEQ, y fue en este último trabajo con el que consiguió que algunos de sus programas se retransmitiera en XEW, la cual se encontraba en la capital del país.

Eulalio González consiguió hacer al 'Piporro' en una radionovela Foto: Especial

A pesar de su éxito en el norte de la República Mexicana, decidió trasladarse a la Ciudad de México para abrirse camino en la radio. En 1944 llegó a la capital para tratar de colocarse como anunciador de la famosa emisión "Voz de América Latina", que se transmitía por la XEW, en donde fue aceptado pero no como locutor, sino como actor de radionovelas.

En la década de los años 40, audicionó para la nueva radionovela de la XEQ titulada 'Ahí viene Martín Corona', la cual sería protagonizada por una de las máximas estrellas del Cine de Oro, Pedro Infante. Eulalio se quedó con el papel de 'El Piporro', el cual le dio su sobrenombre artístico y con el que obtuvo un rotundo éxito.

La historia se llevó a la pantalla grande en 1952 gracias al director Miguel Zacarías, quien en un principio no quería que González interpretara al personaje debido a que él tenía 31 años y la figura que iba a representar era un adulto de 60. Pero debido a la persistencia del 'ídolo de México', el cineasta aceptó y pudo compartir créditos con Sara Montiel, la actriz mejor pagada de la época.

Pedro Infante presenta a Piporro en programa de radio

Los fans de Pedro Infante recuperaron un audio en el que presenta a Eulalio González ante la audiencia de un programa de radio. En la grabación se puede escuchar un tumulto de gente y la voz del actor que le dio vida a 'Pepe, El Toro' , quien destaca lo valioso que es el antes locutor.

"Está nada menos (y nada más) que un nuevo valor del cine nacional mexicano. He llevado al cine a este muchacho", se escucha decir en el audio al cantante y actor, quien presenta a 'Piporro' como Lalito, tal y como le decían algunos de cariño. "El muchacho tiene mucho valor, no me refiero al valor de hombre, porque ese es muy natural, me refiero al valor artístico", asegura antes de darle la palabra al joven artista.

