Paola Rojas abandonaría Netas Divinas por esta razón laboral | VIDEO

Paola Rojas no solo se especializa en las noticias, sino que también ha incursionado en otros proyectos como la conducción y el manejo de la voz. Es por ello que se le considera como una de las presentadoras más talentosas de la pantalla chica y una de las más cotizadas.

Es por ello que escuchamos su voz en el programa "¿Quién es la máscara?", en donde se desarrolla como la voz principal, misma que se encarga de presentar a los participantes y da pie a los miembros del jurado. Al mismo tiempo, ha triunfado en redes sociales con miles de seguidores.

Conquista redes sociales

Ahora, la famosa sorprendió a sus seguidores con el nuevo trabajo que está emprendiendo, pero también se ha dejado ver en sus vacaciones en Dubai, donde presumió su soltería. Estos momentos los compartió en sus redes sociales, causando furor entre sus seguidores.

Fue justamente a través de su cuenta de Instagram donde colocó una imagen desde una cabina de grabación. Sin embargo, la presentadora no reveló detalles de este nuevo proyecto, dejando en la incertidumbre a sus millones de fanáticos.

Adicta al trabajo

Ante su ajetreada agenda de trabajo, la conductora reveló en el programa "Netas Divinas", como es que se pone algunos límites al momento de elegir estos proyectos. Al mismo tiempo confesó cómo es que repercute en la vida familiar el dedicarle mucho tiempo a su profesión.

"No aceptes más compromisos porque se te sale de control la agenda. Eso intento, pero como que hay cosas que simplemente no puedes declinar. Pero con la chamba, en temas sociales digo que no a todo", fueron sus palabras. Ante la cuestión de los límites, la comunicadora especificó que tiene un problema en este tema.

"Tengo más entusiasmo que tiempo. Sé que cuando llevó la cámara a un lugar, si lo he visto a lo largo de muchos años, ocurren las cosas y sí hace una diferencia. Entonces quiero llevarla a todas partes, y me proponen y me parece interesante y todo lo quiero poner en la televisión pero se me olvida que tengo que dormir, comer. Todas esas cosas que hacen las personas", puntualizó.

