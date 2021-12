Paola Rojas demuestra cómo lucir un minivestido esta temporada

Paola Rojas Hinojosa es una periodista y titular del noticiero matutino 'Al Aire con Paola Rojas', uno de los dos principales noticieros matutinos de la cadena Televisa. A lo largo de su carrera, ha conducido tanto programas de entretenimiento como noticiero e informativos, lo que le da una larga trayectoria para ser conocida a lo ancho y largo del ámbito televisivo.

No cabe duda que las televisoras más grandes de nuestro país han invertido muchísimo para que sus producciones sean las más exitosas y aunque son muchas, siempre hay una que destaca; en el caso de la” Quién es la Máscara", reality internacional donde las celebridades de distintos ámbitos suben al escenario para cantar disfrazados, mientras un grupo de especialistas intenta descubrir su identidad.

Hay que destacar que el reality oculta identidades y una fue la de Paola, que nunca reveló que a pesar de que no es una de las voces cantoras, usa de su vocalización y talento para aportar en el programa como voz en off. La noticia fue bien tomada y sorprendió a más de uno.

Otro de los dotes que tiene la ex esposa de Luis Roberto Alves dos Santos (Zague), exfutbolista profesional mexicano de ascendencia brasileña que jugaba como delantero para el seleccionado mexicano, es el de no aparentar su edad y sorprender cada vez que las redes sociales o las cámaras, la muestran. Esto ocurrió ayer, cuando Rojas subió su look de conductora en su cuenta personal de Instagram.

Paola Rojas en el noticiero. Fuente: Instagram Paola Rojas

La fotografía, la tiene a Paola Rojas de perfil y mirando de reojo modelando su vestido corto de color rosa viejo y botas beige, que se acoplan al morocho intenso de su cabello. El pasar de las horas agiganta la tendencia e interacciones del post, que ya supero la vara de los 41 mil likes.