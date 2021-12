Carmen Salinas tuvo una dura infancia: "Vivíamos en una vecindad" y a veces no había para la renta, reveló

Carmen Salinas murió antes de la medianoche de este jueves 9 de diciembre, en el hospital en el que llevaba casi un mes internada luego de haber sufrido una hemorragia cerebral mientras permanecía en su casa. La actriz de 82 años enlutó con su muerte al mundo del espectáculo, el cual se ha unido para rendir tributo a su trayectoria, a su altruismo dentro del sector artístico y a su profesionalismo a lo largo de casi siete décadas de carrera en cine, radio y televisión.

Si bien Carmelita Salinas, como se le recuerda de cariño, ha dejado un profundo vacío en todos aquellos que la conocieron y llegaron a querer, su legado permanece en los diferentes ámbitos artísticos en los que se desenvolvió; como por ejemplo en la televisión, en donde debutó en 1964; en el séptimo arte, convirtiéndose en una de las referencias del género denominado "cine de ficheras", así como en el teatro, en donde triunfó como actriz e intérprete en incontables puestas en escena.

Sin embargo, antes de este alcanzar la cima y convertirse en toda una celebridad y referencia en el mundo artístico nacional, Carmen Salinas tuvo una vida difícil y una infancia con algunas limitaciones económicas de las cuales nunca se avergonzó, sino todo lo contrario, ya que siempre presumió de haberles hecho frente con bastante tenacidad, trabajo, esfuerzo e ímpetu para ir tras sus sueños y alcanzar siempre sus objetivos con creces, sin nunca dejar de lado a su amada familia.

¿Cómo fue la infancia que vivió Carmelita Salinas?

Carmelita Salinas recordó con exactitud los lugares en donde vivió durante su infancia. FOTO: Cuartoscuro

La vida de Carmen Salinas no fue fácil, y durante su infancia tuvo que afrontar diversas dificultades económicas, sobre todo después de la separación de sus padres, así lo reveló ella misma durante una entrevista que el periodista Jorge Alberto Riancho le realizó en su casa en la década de los 80, en donde recordó aquellos episodios en los que se mudaban constantemente de domicilio debido a que no siempre tenían dinero para pagar la renta.

"Vivíamos en una vecindad que estaba en la (colonia) Leona Vicario, bueno vivimos en varias partes porque mi mamá no tenía casa propia, entonces cuando uno deja de pagar la renta pues tiene uno que deambular de un lado para otro. Yo me acuerdo de como 3 o 4 casas donde vivía con mi madre en la colonia Moderna, por ahí por la calle de Uruguay, mil 82; en la colonia Leona Vicario número 27-Norte, en el Pacífico y en la Falcón y Allende," declaró Carmen Salinas en aquella ocasión.

Las carencias "nos sirvió para equilibrarnos", reveló

Al ser cuestionada si su condición económica no era muy buena, Carmelita aseguró: "Cuando vino la separación de mis padres fue cuando mi mamá se vio en apuros, pero no por esto quiere decir que sufrí porque no hay ese clásico sufrimiento que agarra de bandera mucha gente. No es cierto, porque cuando uno llega a tener privaciones es cuando más le sabe a uno hasta un plato de frijoles, un taco con chile, un café," destacó la actriz.

En esos casos, con la manera en la que afrontó la vida, Carmen Salinas destacó que "no es tal" el sufrimiento como lo pintan; "Sobre todo, cuando hay un trato bonito y hay una comunicación entre hijos y madre. Sí hubo privaciones pero no voy a agarrarlo como bandera: nos sirvió a todos los hermanos, sobre todo a los hijos de doña Carmen Lozano para equilibrarnos y para enseñarnos a trabajar", indicó con total franqueza Carmelita.

Finalmente la también actriz aseguró que nunca le perdieron la pista de su papá "y mi mamá no fue de las clásicas señoras que estuviera envenenándonos en contra de nuestro padre, jamás nos habló de él, ella guardó silencio durante muchos años," concluyó la famosa actriz.

