Carmen Salinas habló de este tema hasta las lágrimas días antes de ser internada en el hospital

El periodista Jorge Nieto comentó que desde hace años estuvo muy cercano con Carmen Salinas, incluso dijo que fue "adoptado" por la primera actriz, por lo que hasta los fines de semana se llegaba a quedar en su casa a cuidarla.

En entrevista con Adela Micha para el programa Me lo dijo Adela del Heraldo Media Group, relató que Salinas estuvo hablando específicamente de un tema días antes de ser ingresada al hospital a consecuencia de un derrame cerebral. Señaló que recordaba hasta las lágrimas a su hijo Pedro Plascencia, quien falleció el 19 de abril de 1994 de cáncer pulmonar.

"Hay que recordar que este año estuvo lleno de pérdidas para ella, porque falleció uno de sus hermanos y ocho días después su cuñado. Sin embargo, a pesar de todo esto se encontraba muy animada y para mitigar el dolor empezó una novela en Televisa, hizo varios comerciales en Estados Unidos, y también se involucró en películas y series", expresó.

Nieto afirmó que incluso horas antes de sufrir el derrame cerebral, Carmen Salinas estuvo trabajando, porque a sus 82 años todavía era alguien muy adelantada para su generación, porque, dijo, estaba muy interesada en las redes sociales y hasta hizo TikToks.

"Era alguien a quien le gustaba mucho el cine, a veces la sorprendíamos o ella nosotros de que nos íbamos a ir al cine. Pero eso sí, era una gran fanática de las películas de acción, de esas con sangre y muchos balazos, mientras que a mí me encanta el terror, pero a ella le daban miedo, así que siempre veíamos algo con mucha acción", narró.

Con tristeza, comentó que esperaban un milagro, luego de que el lunes pasado les dieron la noticia de que el derrame había sido absorbido por su organismo, "incluso, la sometieron a estudios para saber si había daño cerebral", pero Carmen Salinas no reaccionó favorablemente, no logró estabilizarse, tenía altas y bajas y "lamentablemente ayer fue una baja que su organismo ya no pudo luchar".

Nieto descartó que hasta el momento se tenga contemplado hacer algún tipo de homenaje, pero consideró que para alguien como Salinas, quien estuvo en más de 150 películas, debería ser tal vez en Bellas Artes, aunque los horarios todavía se están revisando.

