Carmen Salinas: Productores lamentaron la muerte de la actriz; "perdemos a un icono del teatro, el cine y la TV"

Tras la muerte de Carmen Salinas, acaecida poco antes de la medianoche de este jueves 9 de diciembre, fue el productor Juan Osorio, quien mediante sus redes sociales dio a conocer la noticia. Con el paso de las horas diversos productores de televisión se han pronunciado al respecto y de manera unánime han lamentado la "gran pérdida" para el mundo del espectáculo y para todos los que la conocieron.

La también empresaria falleció a los 82 años de edad luego de permanecer casi un mes hospitalizada en un nosocomio de la colonia Roma, en la Ciudad de México, luego que el pasado jueves 11 de noviembre sufriera una hemorragia cerebral. Ya internada, Carmen Salinas tuvo un coma natural y aunque presentaba algunos movimientos, ya no volvió a despertar.

La madrugada de este viernes diversos productores de televisión con los que ella trabajó emitieron sus primeras declaraciones y de manera personal cada uno de ellos lamentó la muerte de la actriz originaria de Coahuila, y aseguraron que representa una gran pérdida para el mundo del teatro, del cine y de la televisión.

"Una lamentable perdida de una gran mujer": Carla Estrada

El primero que se pronunció sobre la muerte de Carmen Salinas ha sido el productor Nicandro Díaz, con quien la actriz grababa la telenovela "Mi Fortuna es Amarte":

"Siempre, de principio a fin, fue una persona muy lúcida, muy correcta, ágil de mente, muy vivaz, siempre con una gran capacidad de aportar cosas a las escenas, con un gran humor, es una gran pérdida en todos los sentidos, porque la situación de ella no es solo por su relación con la telenovela, sino con toda su trayectoria en teatro y cine, es un momento muy doloroso", destacó Díaz en entrevista con Televisa espectáculos.

Por su parte la productora Carla Estrada aseguró que es una lamentable pérdida y reconoció a Carmen Salinas como una gran mujer: "Es una lamentable perdida de una gran mujer, a través de ustedes le mando un abrazo, es lo único que puedo decir en este momento, es el tiempo el que podrá dar resignación a su familia".

Carmen siempre tendió una mano a sus compañeros: Enrique Gou

El productor Enrique Gou destacó el gran apoyo que Carmen Salinas brindó a múltiples actores y a todo aquél que la conoció: "Para su familia (artística) una sonrisa, una mano y una ayuda siempre fue de parte de Carmen para toda la gente que se topó con ella en la vida. No estamos perdiendo a una amiga, sino a un icono benéfico en el teatro, en el cine, la televisión, un baluarte que desde ayer ya no esta con nosotros", refirió.

Además Gou recordó las incontables veces en que Carmen Salinas consentía a sus compañeros: "Cada semana en las funciones nos llevaba comida, tortas, en cada presentación, nos llevaba guisados, 'taquizas', a mi me llevaba comida libanesa, me encantaba la comida libanesa (...) casi como un bebé me la daba en la boca, siempre se preocupaba por sus compañeros 'tu dale de comer a un compañero y a ti nunca te va faltar de comer', era uno de sus consejos"; concluyó Enrique Gou.

Finalmente Maru Plascencia Salinas, hija de la actriz, aseguró este viernes que su mamá estaba muy feliz con su papel en la telenovela "Mi Fortuna es Amarte", melodrama producido por Nicandro Díaz: "Estaba muy contenta con su papel, quiero mucho a Nicandro (Díaz), lo conozco de años, estaba feliz con el papel de mi mamá, lástima que le vino esto (a Carmen Salinas), estaba luchando y todo esto pero ya llegó el momento en el que el cuerpo ya no aguantó", declaró Maru Plascencia en entrevista.

