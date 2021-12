Tristán niega sobredosis y amenaza a periodista

Luego de que el cantante y actor mexicano Yahir compartiera que su hijo Tristán recayó en las adicciones, surgieron diversas versiones sobre su estado de salud.

Se rumoró acerca de una presunta sobredosis; sin embargo, el propio Tristán lo rechazó a través de sus redes sociales.

Visiblemente alterado y portando unos lentes oscuros, el joven expresó su molestia ante la polémica que ha surgido alrededor de su persona.

“Y lo digo así porque ya me harte porque la pu&/% presión social, me tiene hasta los hue&&%$, así que por favor dejen de hacer %%&&%", comentó.

Por si fuera poco, amenazó directamente a la persona que señala como la responsable de difundir e inventar esa información.

“Y te lo digo a ti argentino carnal ¿donde estás?, ¿de dónde eres?, ¿quieres que te compre un boleto para acá, para México?, para que me topé de frente y me lo digas en la cara y te parta tu ·$%&/, te doy una semana para que me contestes hermano, no andes diciendo ma%%$ wey, que mi mamá me habló bien preocupada, ¿sabes cuantas veces lloro mi mamá hoy ?, ¿sabes cuantas veces me habló?, para mi mamá es el amor de mi vida carnal", remató.