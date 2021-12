Joan Manuel Serrat anuncia su retiro con gira en 2022: “He decidido despedirme en persona”

Joan Manuel Serrat lanzó una triste noticia para sus fans, pues anunció que tras su gira “El vicio de cantar 1965-2022” que realizará el siguiente año se retirará de los escenarios luego de más de 50 años de carrera.

La gira del cantante español iniciará el 27 de abril en Nueva York y recorrerá América Latina y España para terminar el 23 de diciembre en Barcelona, informó en un comunicado su discográfica tomado por la agencia EFE.

"Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga", explica el cantante, de 77 años, en una entrevista al periodista Juan Cruz en el diario El País.

Joan Manuel Serrat anuncia su retiro. Foto: Instagram @_joanmanuelserrat

Serrat indicó que aunque no volverá a los escenarios tras la gira, continuará trabajando en su casa componiendo y tocando, por lo que no descartó grabar un disco: “Me despediré no a la francesa, sino como corresponde”.

Su gira del adiós llega luego de una larga ausencia a la que se vio obligado debido a la pandemia de Covid-19, algo por lo que decenas de artistas abandonaron los espectáculos de manera presencial.

Trayectoria de Serrat

Cantante, compositor, poeta y actor nacido en Barcelona, Serrat goza de una larga trayectoria llena de éxitos tanto en el bolero como en el folklore catalán y la copla española.

Su primera aparición en público fue el 18 de febrero de 1965 en el programa "Radioescope" de Radio Barcelona, dese entonces los éxitos no se han detenido para Serrat que en 2009 fue galardonado como el I Premio Nacional de las Músicas Actuales.

Una de sus compasiones más destacadas es “Mediterráneo” que es considerada una de las mejores canciones españolas de todos los tiempos. También ha publicado más de 30 discos de estudio desde 1967, señala la agencia EFE.

