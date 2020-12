Joan Manuel Serrat cumple 77 años; así fue su exilio en México y los problemas con el gobierno de España

Joan Manuel Serrat Teresa nació en​ Barcelona el 27 de diciembre de 1943; cantautor, compositor, actor, escritor, poeta y músico. Uno de los iniciadores de la Nova Cançó catalana, generación de cantautores contestatarios que reivindicaron el uso del catalán durante la dictadura del general Francisco Franco.

"De padre catalán y madre aragonesa, vine a este mundo sin proponérmelo", cuenta el propio Serrat en su página oficial. Creció en el barrio obrero del Poble Sec, en la calle del Poeta Cabanyes. Su padre, Josep, trabajaba en la Compañía del Gas, y su madre, Ángeles, además de llevar la casa, contribuía al presupuesto familiar cosiendo.

Tras la primaria y el bachillerato estudió agricultura: se graduó como perito agrónomo, profesión que nunca llegó a ejercer. Su primera presentación en público como cantautor fue en 1965, en Radio Barcelona; ese mismo año entró a formar parte del grupo Els Setze Jutges. Dos años después editaría su primer álbum.

Joan Manuel Serrat y su exilio en México

En 1975, acusados del asesinato de varios policías, se condenó a muerte a 11 militantes del FRAP y ETA, a 6 de ellos más tarde se les cambió la pena. Cuando se llevó a cabo la ejecución de los 5 restantes, Serrat estaba en México y en rueda de prensa condenó al régimen franquista.

Además, se solidarizó con la postura del presidente Luis Echeverría, que había mantenido la ide de reconocer solo al gobierno de la Segunda República Española. A raíz de estas declaraciones tuvo que exiliarse en México, debido a la orden de búsqueda y captura que se emitió contra él.

"En México conocí a la Gordita y a los Taibo, una familia de españoles en cuya casa se reunía habitualmente, alrededor de una fabada, lo más granado del exilio republicano y de la mexicanidad progresista", cuenta el propio cantante.

El 20 de agosto de 1976 Serrat decidió volver a España, aunque todavía estaba abierta una orden de aprehensión en su contra no fue detenido. "Mi reencuentro con Barcelona fueron unos conciertos por distintos barrios de la ciudad, acompañado por Música Urbana", explica.

Asegura que todavía no he descubierto una mejor forma de pasar la vida que haciendo giras y cantando. "En la medida en que la salud y el público me lo permitan, (...) aquí sigo", afirma Joan Manuel Serrat.