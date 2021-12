Ángela Aguilar y Danna Paola: ¿Por qué no han colaborado juntas todavía?

Danna Paola y Ángela Aguilar son dos de las grandes cantantes mexicanas del momento, esto gracias a que todas las canciones que están cantando se convirtieron en éxito de inmediato. pero la relación entre ellas no ha sido la mejor, ya que por un tiempo se pensó se odiaban. Ahora, después de confirmarse que llevaban una buena relación, la gente espera una colaboración juntas.

Los rumores de las exponentes de la música mexicana indicaban que no se llevaban por un tema de envidia, por lo menos por parte de la actriz de “Élite”, esto debido al gran éxito que ha tenido la hija de Pepe Aguilar.

La cantante de 26 años subió un video con la canción de Ángela, dejando claro que no la envidia y que no tiene nada contra ella; mientras que la heredera del talento Aguilar declararía que la adora, por lo que los rumores sobre este odio del que se hablaba en redes sociales era mentira, pero eso no dejó contentos a sus fans, ya que ahora piden una canción juntas.

¿Por qué no han colaborado juntas?

Danna confirmó hace unos meses que iba a dejar la actuación para centrarse en la música, siendo Mau & Ricky los últimos con los que colaboró al presentar “Cachito”, canción que en sus primeras horas logró colocarse en la parte alta de las listas de reproducciones en México.

Por otro lado, Ángela sigue creciendo su carrera, ya que con tan solo 18 años todavía sigue en el proceso de afianzarse como una grande de la música regional mexicana. Aguilar acaba de lanzar su último disco, mismo donde la hace un bonito homenaje a su abuela, Flor Silvestre, al cantar su canción favorita.

La gran pregunta es ¿cuándo van a hacer una canción juntas?, misma que hasta el momento no tiene una respuesta, ya que ninguna de las dos se ha expresado al respecto. De momento solo queda disfrutar los proyectos que saquen hasta el momento en el que las veamos juntas en un escenario o videoclip.

Te puede interesar: ¡Una millonada! Esto ganan los 5 influencers más ricos de México