“Benito fue el ángel que hizo brillar Vecinos", asegura César Bono sobre Octavio Ocaña

César Bono siempre recordará a Octavio Ocaña con mucho cariño y aprecio, ya que fue su padre durante muchos años en “Vecinos”, serie con el paso de los años se quedaría en el corazón de los miles de fans de esta producción. Pero en esta ocasión, “Francky Rivers”, tendría un mensaje muy bonito para despedir a “Benito”, ya que reconoció que era el ángel de la serie y uno de los principales encargados del gran éxito del programa.

El protagonista de “Defendiendo al cavernícola” hablaría con los medios de comunicación donde dejaría un lindo mensaje para la memoria de Octavio, ya que, a pesar de ser el personaje más pequeño de la producción, para Bono fue el más importante, mínimo para tener el éxito que tuvo “Vecinos” desde las primeras temporadas.

“He tenido problemas con mis compañeros cuando digo que el ángel de Octavio fue el que nos hizo brillar en la serie, porque piensan que los demerito. Yo creo que, en parte el éxito de la serie es por él y está demostrado que siempre un niño tendrá más ángel que un adulto”, explicó el actor.

Su recuerdo

A pesar de lamentar el sensible fallecimiento de quien fuera su hijo en los sets de grabaciones y pese a las críticas de algunos de sus compañeros por pensar que demerita su trabajo, César recalcó que Octavio fue quien logró hacer que la serie pueda ser considerada histórica en la televisión mexicana; además de reconocer la carrera de Ocaña a su corta edad.

"Para mi punto de vista, Octavio brilló en el programa y aunque estoy triste porque ya no lo veré en este plano, me alegra lo que logro en 22 años, porque está en la mente y corazón de todos. Yo con lo que me quedo de él, es con ese pequeño que se escapaba del foro para jugar futbol y al igual que su personaje, les decía a sus padres: yo no quiero ser actor", expresó el papá de Benito Rivers.

Octavio será recordado por muchos como ese pequeño que no quería ser actor y que su padre siempre llevaba a los castings. Ahora solo queda esperar para ver cómo van a homenajear a uno de los personajes más emblemáticos de “Vecinos” en esta nueva temporada.

