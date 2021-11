Mati Álvarez casi VOMITA EN VIVO por turbia sorpresa en su cumpleaños; ¿qué le hicieron? | VIDEO

Venga la Alegría es uno de los programas favoritos de la televisión mexicana. Pero no sólo por las cosas que ahí se cuentan, por lo personajes que visitan el matutino o por los chismes que se pueden conocer de primera mano. También hay ratos que son de diversión y para tomarse con humor.

Uno de ellos se dio con una de las ex estrellas de Exatlón México. Hablamos de Mati Álvarez, que estuvo a punto de vomitar en vivo, durante una de las dinámicas que se realizan en el programa.

Uno de los juegos tradicionales, las Cajas misteriosas, hizo su aparición esta mañana y estuvo a punto de dejar estragos muy grandes. Mati Álvarez metió las dos manos en la caja y cuando tocó lo que había adentro comenzó a sufrir. Estuvo a punto de vomitar.

"Iba a vomitar": Mati Álvarez

Una de las favoritas de Exatlón México pasó un mal rato en las Cajas misteriosas. Al lado de ella estaba Tony Balardi, que veía sin creer lo que estaba en la sorpresa para Mati. Poco a poco iba metiendo las manos y en cuanto tocó la sorpresa, empezó a hacer arcadas.

Incluso, después de que comenzaron las risas y vimos que ya no pasaría nada, la propia ex integrante de Exatlón confesó: "Iba a vomitar". Después de eso, sólo se volteó y revisó que todo estuviera en orden. No hay duda que Venga la Alegría, cualquiera nos puede dar una sorpresa en cualquier momento.

Mati Álvarez estuvo muy cerca de perder el glamour que le caracteriza.

FOTO: Instagram

