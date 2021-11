Este es el elenco de FAMOSOS de Hollywood que Christopher Nolan dirigirá en 'Oppenheimer'

La presencia de Christopher Nolan en la producción y dirección de una película, siempre supone una expectativa muy alta que suele ir relacionada a esperar un éxito seguro. Esta premisa puede cumplirse o no por razones diversas, lo que es un hecho es que la trayectoria del cineasta no está en tela de juicio y mucho menos su capacidad para crear entornos que generen tensión en la pantalla.

Así lo ha logrado en el pasado con filmes como 'Batman: El Caballero de la Noche', 'El Origen', 'Interestelar', 'Dunkerque' o 'Tenet', entre muchas otras más. Pero, en esta ocasión, la historia que lo tiene trabajando es 'Oppenheimer', basada en la vida real de J. Robert Oppenheimer, el hombre que diseñó e inventó la bomba atómica.

Para lograr este nuevo cometido fílmico, Nolan ya tiene confirmado al elenco estelar que contará su odisea. Para lo cual, ha elegido una pléyade de actores exitosos de Hollywood.

Nolan escoge a su elenco para 'Oppenheimer'

Los nombres de actores famosos que saltan al tener claro qué será 'Oppenheimer', comienzan con la figura de uno que se ha vuelto el amuleto de la buena suerte para Nolan, nos referimos a Cillian Murphy, actor que suele participar ya de todos los proyectos en que el director británico está inmiscuido.

Para continuar la lista, llega la figura de la también originaria de Londres, Emily Blunt, quien ha visto incrementar sus bonos cinematográficos luego de protagonizar la saga de suspenso 'Un Lugar en Silencio'.

Para continuar en este tesón, llegan dos nombres reconocidos en la industria de Hollywood, mismos que han protagonizado algunos de los filmes más taquilleros de los últimos 15 años.

En el primer caso, nos referimos al ganador del Oscar, Matt Damon, quien se sube al barco de Nolan con la compañía de otro actor y productor millonario en la meca del Cine, nos referimos a Robert Downey Jr.

Estreno será hasta 2023

De esta forma, estos cuatro actores están confirmados para participar de 'Oppenheimer', cinta histórica sobre J. Robert Oppenheimer, el hombre que creó la bomba atómica.

Para esto, Christopher Nolan ya planea su estreno para el 21 de julio de 2023, por lo cual los fanáticos de esta historia o todo lo que gira en torno a la Segunda Guerra Mundial y la creación del arma más poderosa de la historia de la humanidad, tendrán que esperar algunos meses para su estreno.

La cinta estará basada en el libro 'American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer' escrito por Kai Bird y Martin J. Sherwin, que narra la vida y obra de "el padre de la bomba atómica" y el cargo de conciencia que le generó sus consecuencias.

