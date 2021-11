Chris Pratt: Críticas por comparar la salud de sus hijos y otras polémicas de la estrella de Marvel

Chris Pratt es uno de los actores más reconocidos en Hollywood y su popularidad incrementó desde su papel en “Guardianes de la Galaxia” de Marvel, sin embargo, no ha evitado ser blanco de la polémica y críticas que esta vez le llovieron por lo que calificaron como una “cruel comparación” sobre la salud de sus hijos.

El actor de “Jurassic World” causó controversia por lo que ha simple vista podría ser una romántica foto con su actual esposa, Katherine Schwarzenegger, pero cuyo mensaje desató la ira de los internautas que lo calificaron, además, como “controlador” y “egocentrismo”.

“Chicos. De verdad. ¡Miren cómo me mira! Quiero decir. ¡Encuentren a alguien que los mire así! ¿Saben? Nos conocimos en la iglesia. Me ha dado una vida increíble, una hija hermosa y saludable (…) Ella me ayuda con todo. A cambio, periódicamente, abro un frasco de pepinillos. Ese es el trato. Su corazón es puro y me pertenece (…)”, escribió el actor de 42 años.

Y es que fue la frase de “hija saludable” lo que le ganó críticas al actor de Marvel, pues se sabe sobre los problemas de salud que enfrenta su hijo Jack, a quien tuvo con la actriz Anna Faris mientras estuvieron casados por casi cuatro años.

Los comentarios no se hicieron esperar y Chris Pratt se hizo tendencia de inmediato por el comentario que realizó, entre ellos, celebridades y los fans de Anna Paris externaron su apoyo ante la manera en que ha sacado adelante a su pequeño.

Polémicas de Chris Pratt

Chris Pratt se casó con Anna Faris en 2009 y en 2017 anunciaron su separación, al poco tiempo el actor anunció su compromiso con Katherine Schwarzenegger con quien se casó en 2019.

Esta no es la primera vez que Pratt se encuentra en medio de la polémica y recibe duras críticas, pues en otra ocasión ligado a la iglesia Hillson que es conocida por rechazar a la comunidad LGBT y apoyar las terapias de conversión.

El actor también fue señalado de haber votado por Donald Trump, pues mientras sus compañeros de Marvel lanzaron fuertes crítica al entonces presidente de Estados Unidos él se mantuvo en las sombras.

También ha sido acusado de ser aficionado de la caza y haber encubierto el presunto abuso a una menor durante una fiesta que realizó en su casa.

Salud del hijo de Pratt

Jack, hijo de los actores, nació dos meses antes y tuvo problemas por ser un bebé pero destaca la hemorragia cerebral severa que lo llevaría a necesitar otras cirugías más adelante.

La actriz mencionó en una entrevista el momento en que le dijeron que su hijo tenía una hemorragia cerebral, que como resultado podía tener una discapacidad del desarrollo.

Anna Faris con su hijo Jack. Foto: Instagram @annafaris

Se ha señalado que el pequeño ha salido adelante y su salud se encuentra estable, sin embargo, presenta problemas de visión y problemas con los músculos en las piernas.

