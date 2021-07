Chris Pratt vive con miedo de volverse un MEME

Tras participar en cintas como “Guardianes de la galaxia” y “Jurassic World: The Ride”, Chris Pratt tiene experiencia sobre cómo pelear en los sets verdes con criaturas inexistentes que después serán colocados con la mayor precisión por el equipo de animación, sin embargo, esto no lo impide pensar que el material en bruto son escenas embarazosas que espera nunca lleguen a internet.

Aunque Pratt señaló que se podría hacer un largo podcast sobre cómo hacer este tipo de escenas, como actor sólo le queda confiar en que el director no permitirá que eso se convierta en una sensación viral de YouTube.

Pratt pelea con criaturas de garras y picos blancos en la cinta “La guerra del mañana”, ya disponible en Amazon, junto a Yvonne Strahovski, Jasmine Mathews y Keith Powers, quienes también señalaron que al hacer este tipo de escenas se siente ridículas, aunque al final lo disfrutaron, porque muchas se filmaron sin tener nada en frente y esto les dio más libertad.

“Esa fue mi parte favorita, ser capaz de usar mi imaginación, una vez que dices parezco estúpida, pero no me importa, permites que tu niña interior salga y juegue. En los momentos en los que no podía tirar de mi imaginación, sustituía los picos blancos, por alguien que me hubiera hecho enojar y simplemente descargaba toda mi rabia, lo que era realmente divertido”, contó Mathews.