Liberan a activista catalán que agredió a trabajadora de una cafetería en Mérida

El activista catalán, Joan Serra Montagut, quien el pasado 25 de febrero agredió verbal y psicológicamente a una empleada de una cafetería de Mérida y causó destrozos en el referido establecimiento, ya fue liberado luego de que su defensa lograra obtener un acuerdo reparatorio con las partes afectadas, sin embargo, esta decisión de las autoridades no dejó conforme ni segura a la mujer agredida, quien así lo manifestó ante distintos medios de comunicación.

Como se dijo antes, la agresión de Joan Serra Montagut a una joven identificada como Ruth Pérez ocurrió la mañana del pasado 25 de febrero y la desafortunada escena quedó grabada en video por las cámaras de seguridad del referido establecimiento ubicado en la zona centro de Mérida, en dicha grabación el activista y escritor de origen catalán, aparecía haciendo fuertes reclamos verbales a la empleada referentes al alto volumen de la música que se reproducía en el negocio, además, se le pudo ver realizando destrozos y amenazando a la joven, quien manifestó explícitamente estar aterrorizada por la situación.

El video de la agresión de Joan Serra Montagut a una empleada de una cafetería se hizo viral en redes sociales. Foto: X: kachoman1

Tras estos hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Yucatán ejecutó una orden de aprehensión contra el activista catalán y lo vinculó a proceso por los delitos de daño a propiedad ajena, amenazas e injurias, además, se le impuso prisión preventiva y se había otorgado un plazo de un mes para la investigación complementaria, pero el señalado obtuvo su libertad gracias a que su defensa consiguió un acuerdo reparatorio.

De acuerdo con la información vertida por fuentes de la Fiscalía, el activista catalán deberá pagar 8,000 pesos por los daños causados, además, durante los próximos seis meses deberá acudir a firmar periódicamente ante las autoridades y se precisó que se le retendrán sus pasaportes, tanto el mexicano como el español, durante este proceso, por lo que no podrá salir del territorio mexicano.

Joan Serra Montagut evitó hablar con la prensa tras su liberación. Foto: X: AztecaNoticias (Captura de pantalla)

La joven agredida quedó inconforme “Quería ser la última mujer agraviada por este sujeto”

Ruth Pérez, la empleada de la cafetería agredida, manifestó estar inconforme ante la resolución de las autoridades yucatecas después de la liberación de Joan Serra Montagut pues considera que el episodio en el que se vio involucrada fue un claro caso de violencia de género.

“Yo quería ser la última mujer en ser agraviada por este sujeto, eso es lo único que quería, no sé si lo obtuve, la verdad no lo sé, pero me esforcé un montón para ser la última mujer. Queríamos que se hiciera hincapié en que fue violencia de género, porque así fue, hay muchas mujeres que ni siquiera llegan a este proceso tristemente, aun tocándolas, violentándolas físicamente ni si quieran llegan a este proceso”, expresó Ruth Pérez, quien también deberá recibir una disculpa pública por parte del activista catalán, quien evitó hablar ante los medios tras recuperar su libertad.