Bad Bunny: El RÉCORD que acaba de romper el cantante y NINGÚN otro artista ha logrado

Bad Bunny, uno de los cantantes más populares del género urbano, acaba de romper un récord que ningún otro artista ha logrado. El artista puertorriqueño se ha convertido en el primero en la historia de la música en tener 100 videos con más de 100 millones de vistas en YouTube.

A mediados de septiembre, "Safaera", incluida en su álbum de estudio YHLQMDLG (2020), fue incluida en la nueva lista de las 500 Mejores Canciones de la Historia, publicada por la revista especializada en música Rolling Stone.

Los récords de Bad Bunny

Los videoclips oficiales que superaron la cifra de 100 millones de visualizaciones en YouTube incluyen canciones en solitario como "Callaíta", remixes con otros artistas como "La Noche de Anoche" con Rosalía y colaboraciones como "Dákiti" con Jhay Cortez.

¿Cuáles son los videos más destacados de Bad Bunny? En primer lugar aparece "Te Boté" (Remix) junto a Ozuna, Nicky Jam, Casper, Nio García y Darell, con 2 mil 289 millones de vistas; le siguen: "Mayores" con Becky G (2 mil 062 M), "No Me Conoce" con J Balvin y Jhay Cortez (mil 638 M), "I Like It" con Cardi B y J Balvin (mil 409 M) y "Mía" con Drake (mil 240 M).

De acuerdo con la agencia EFE, esta semana también se anunció que "Yonaguni" alcanzó mil millones de reproducciones, sobrepasando las 999 millones del tema "Todo De Ti" del también puertorriqueño Rauw Alejandro, convirtiéndose en el tema más escuchado de las plataformas digitales de 2021.

Asimismo, en días recientes, el Conejo Malo empató con Justin Bieber como el segundo artista con la mayor cantidad de canciones (22) que han superado las 400 millones de reproducciones en Spotify, plataforma en la que es el más escuchado del año.

Bad Bunny en Narcos: México

La noche de este miércoles 3 de noviembre, Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, estuvo como invitado en el programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show, donde se presentó un adelanto de la tercera y última temporada de Narcos: México, en la que el cantante debutará como actor.

El puertorriqueño dará vida a Arturo 'El Kitty' Páez, integrante del grupo de Ramón Arellano Félix. En la vida real, su personaje se dedicó al manejo de droga y dinero a grandes cantidades y fue muy popular en la década de los 90 en Tijuana, lugar donde fue detenido en 1997.

