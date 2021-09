¡Confirmado! Gorillaz anuncia colaboración con Bad Bunny; ¿cuándo se estrena?

Para nadie es un secreto que Bad Bunny es uno de los artistas latinos más importantes a nivel mundial. Consciente de ello, a finales del año pasado, Damon Albarn, vocalista de la banda virtual Gorillaz, dijo que le gustaría trabajar con el cantante puertorriqueño. Hoy, la colaboración es una realidad.

"He estado hablando con Bad Bunny, me encantaría trabajar con él (...) ¿Quién no quiere cantar con un ritmo de reggaetón? Escuché mucho reggaetón cuando estuve en Monterrey (México) en 1998", dijo el músico británico a la emisora de radio argentina Perros de la Calle, en octubre de 2020.

Damon Albarn y Bad Bunny. Foto: Brownlee/EFE

¡Gorillaz anuncia colaboración con Bad Bunny!

Durante una entrevista para la revista WARP, Damon Albarn promocionó su segundo álbum de estudio como solista, The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows, que saldrá el próximo 12 de noviembre. Sin embargo, durante la plática confirmó que Gorillaz, uno de sus tantos proyectos musicales, tendrá una colaboración con Bad Bunny.

"Lo que amo de Gorillaz es que puedo traer a quien quiera, ¿sabes? Estuve en Jamaica recientemente y grabé una canción de Gorillaz con Bad Bunny", dijo el también vocalista de la banda Blur.

Ace, Noodle, Russel y 2-D, de Gorillaz. Foto: IG

¿Cuándo se estrena?

Sobre la fecha de estreno de dicho trabajo, sólo mencionó: "Eso es algo emocionante para el próximo año". Sin embargo, no dio una fecha en específico. Lo que sí aseguró es que la canción será el primer sencillo del próximo material discográfico de la banda virtual.

"Bad Bunny es el primer sencillo, es la primera canción que he hecho de este nuevo proyecto. Aún no sé cuándo saldrá, ni cómo lo vamos a lanzar, pero la terminamos y es más o menos una canción de reggaetón. Es Bad Bunny conociendo a Gorillaz".

Por último, Damon Albarn mencionó que "fue fantástico trabajar con él, es un tipo muy talentoso", haciendo referencia al compositor de 27 años, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio.

"No me importa lo que la gente piense, siempre estoy haciendo lo que considero que pueda generar música grandiosa", respondió cuando el periodista de la revista le dijo que Bad Bunny tiene una gran cantidad de detractores en Latinoamérica.

Gorillaz es un proyecto al que le gusta hacer colaboraciones. La banda tiene canciones con Noel Gallagher, exvocalista de Oasis; Sir Elton John y Robert Smith, vocalista de The Cure; sólo por mencionar algunas.