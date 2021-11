Rubén Moya, actor que da voz a He-Man, está en contra de los memes al personaje

Con más de 40 años de carrera como actor y en la industria del doblaje, el actor Rubén Moya no está de acuerdo con los memes que circulan en la web sobre el personaje que “He Man”, a quien prestó su voz en la serie animada “He-Man and the Masters of the Universe”, que se hizo famosa en los 80 y 90, y a quien aún le tiene mucho cariño, por ser el primer papel de caricatura que hizo.

“Hay memes que a mí no me gustan porque ‘He Man’ no era grosero en ningún sentido, sus mensajes eran positivos y muchas personas se han aprovechado de esta fórmula para explicar ciertas cosas que no deberían ser, porque no es la esencia del personaje. Sin embargo, sé que para todo hay gustos y así como hay gente que lo acepta, hay quienes los rechazan y no comparten”, contó Moya.

A “He Man” le daba dos voces, la primera como el “Príncipe Adam” y la segunda como el superhéroe, al primero le daba una voz más jovial y al segundo el tono era más potente, lo que daba fuerza al mensaje o moraleja que daba al final de cada episodio y que de acuerdo a Moya, ayudó a muchos niños y adolescentes que lo seguían y aún lo hacen. Por eso, que ahora en redes sociales se promuevan textos sarcásticos o hasta políticos, no le agrada.

Moya jamás imaginó que este papel sería tan icónico con el paso de los años, sobre todo porque en los 80 y 90 no se contaba con internet, no dimensionó el alcance que éste tenía en todo el mundo. Hoy puede sentir ese cariño y reconocimiento de los fans más cercano, no sólo por las redes, sino en las convenciones de cómics como La Mole, que ocurrió el fin de semana pasado, y donde hombres, mujeres y hasta jóvenes, se formaron por varios minutos para tomarse una foto con “la voz original” del héroe.

“Veo que el público responde muy bien y eso me llena de orgullo, porque sin ellos no seríamos nada los actores; vienen muy emocionados, algunos lloran, otros ríen, otros se ponen muy nerviosos y eso significa que ha valido la pena todo lo que hemos hecho para llegar a ellos”, afirmó Moya.

En Netflix, recientemente se lanzó la serie “Amos del Universo: Revelación” en la que aparece este superhéroe, pero al ser grabada en Colombia, no participó doblando su voz. Sin embargo, hay otro proyecto de la misma plataforma en la que sí participa, pero no como “He Man”, sino como el “Rey Randor”, papá del héroe, “ahí aunque quisiera no podía hacerlo, porque es un personaje más joven.

Moya menciona que en México la situación del doblaje ha sido difícil desde que él entró en esta disciplina, pero asegura que aún hay mucho talento en el país, sólo hizo hincapié en que no se puede trabajar en esta industria, sino han pisado un escenario antes.

A DETALLE

“He Man” es una figura de Mattel que tan sólo en Estados Unidos logró ventas de 400 millones de dólares.

Moya es actor, locutor comercial y director, quien debutó en la industria en 1979.Otros personajes de Moya son el “Sr. George Fenny” (William Daniels) en “Boy Meets World”.

También hizo al “Emperador Zurg” en “Toy Story 2” y a actores como Morgan Freeman y Jon Voight.

1982 fue cuando llegó “He Man”.

2021 se estrenó otra serie del héroe en Netflix.

MAAZ