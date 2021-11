Netflix: El mejor dorama que debes ver para reflexionar sobre los límites del amor tóxico

¿Que dorama ver esta semana? La época de Halloween y Día de muertos ha terminado, pero aún puedes disfrutar de las mejores series y películas que Netflix tiene para ti.

El fenómeno coreano de los K-Dramas se ha vuelto más popular, aunque se consolidó en la primera década de los 2000. Desde entonces se han creado producciones exitosas como "Boys Over Flowers", Parasite y El juego del Calamar.



Los doramas muchas veces retratan la vida escolar con historias con las que te puedes identificar y reflexionar sobre el bullying, las relaciones amorosas y la sociedad. Checa la recomendación de esta semana.

Lanzado en 2016, este drama coreano es una de las series más vistas y está disponible en Netflix. Está protagonizado por idols K-Pop como Ryu Hwa Young del grupo T-ARA y Han Seung Yeon de KARA.

El dorama que te hará reflexionar sobre el amor

"Age of Youth", mejor conocido como "Hello my twenties", cuenta con dos temporadas que retratan la vida de un grupo de cinco universitarias que vive en la residencia "Belle Epoque". Cada una tiene personalidades diferentes, tienen sueños y lidian con sus propios problemas.



Una de las historias con las que podrás identificarte y te hará reflexionar sobre los límites con tu pareja. Se trata del personaje de "Jung Ye Eun", una chica encantadora y brillante que está en una relación tóxica. Ella es capaz de hacer todo por su novio Doo Young, sin importar la humillación ya que tiene una falsa idea del amor.



Ye Eun cree que su pareja es el chico perfecto: sin embargo, Doo Young es inseguro que se refugia en la intimidación y usa la violencia como escudo. Durante su relación la obliga a tener intimidad y cuando ella trata de romper con él, la golpea y la secuestra.



Debido a esto, ella se vuelve temerosa con la gente, inestable y solitaria. La actriz que interpretó el personaje incluso aconsejó a las fans y aseguró que un mal chico solo es un error, pero que hay mejores personas y no debes cerrarte al amor.

