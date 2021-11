Galilea Montijo muestra el interior de su casa y es más LUJOSA que la de Lucero

Galilea Montijo no solo es una de las conductoras más queridas del mundo del espectáculo nacional, también es conocida como"la mejor pagada de Televisa"; aunque las cosas han cambiado un poco de unas semanas a la fecha, luego que se viera salpicada por el caso de su amiga Inés Gómez Mont, motivo por el que los espectadores la han comenzado a vincular con la exconductora de "Ventaneando" y su esposo, a quienes la FGR acusa de pertenecer a una trama millonaria de malversación de fondos públicos y lavado de dinero.

Ante estos rumores, ha sido la propia Galilea Montijo quien ha salido a ofrecer declaraciones públicas en las que asegura que la fortuna que ha forjado hasta el momento es resultado de más de dos décadas de trabajo artístico, y descartó que sea una millonaria como aseguran los usuarios de las redes sociales: “¿Mejor pagada de qué? Depende contra quién lo digas. No, las cifras que manejan (en redes), son muy peligrosas, no te lo digo por ‘ay qué miedo que lo digan’, te lo digo porque no es cierto”, declaró recientemente la tapatía. Y aunque en ningún momento aclaró cuánto ganaba en Televisa, se dio a conocer en algunos medios que su fortuna asciende a unos 2 millones de dólares aproximadamente.

Y es que los rumores no han sido en vano, ya que la presentadora nunca ha negado su gusto por las marcas de lujo; y no solo eso, también ha dado muestras en sus redes sociales de una vida bastante holgada, la cual muchos internautas han considerado como vida de "millonario". En precisamente en las redes en donde la conductora de "Hoy" ha compartido fotos y videos en donde ha dejado ver el interior de la residencia en laque vive junto a sus hijos y esposo. Una mansión con grandes espacios, gimnasio incluido, lujosos acabados y un gran patio desde donde suele posar para sus fans.

¿Cómo es la lujosa residencia en la que vive Galilea Montijo?

Galilea Montijo cuenta con una mansión en la Ciudad de México, la cual cuenta con un amplio patio cubierto de pasto en donde disfruta de pasar momentos junto a su hijo y su familia; con jardineras y áreas verdes, la conductora de "Hoy" ha dejado conocer a sus seguidores un poco de su hogar. Destaca además su gimnasio familiar y un amplio clóset, del tamaño de una habitación, repleto de prendas de lujo; en particular de bolsas y zapatos de diseñador.

La conductora de "Hoy" compartió en diciembre una foto en donde se aprecia una estancia de su casa y destaca el árbol de Navidad. FOTO: Especial

A principios de este año, Galilea Montijo sorprendió a sus más de 9 millones de seguidores en Instagram al publicar algunas imágenes de su casa en la Ciudad de México, en donde destacaba un gran cuadro de Marilyn Monroe que colgaba de su sala. El 6 de enero pasado, la presentadora de televisión dejó ver el jardín de su casa. En la foto aparece con su hijo y la decoradora Gabriella Cuellar, pero también llamó la atención la presencia de un gran nacimiento.

Mientras que en el patio destacaban los frondosos árboles de su jardín, en uno de los cuales sobresalía una casita de madera para que su hijo se divierta. Esta imagen la compartió durante las fiestas decembrinas de 2019. La conductora tapatía también ha mostrado imágenes de la sala de su casa, la cual tiene una ventana con vista al jardín. Y de lo que parece ser el estudio de su esposo Fernando Reina, el cual está decorado con paredes grises que contrastan con fotografías en blanco y negro.

Galilea Montijo es una amante de la decoración

Galilea Montijo también presumió mediante un video cómo luce su comedor, lo que dejó ver que es una fanática de la decoración, ya que todo está en completa armonía. De esta forma la presentadora no teme en absoluto compartir parte de su intimidad, y de los espacios en los que disfruta de estar solo en compañía de sus seres queridos y alejada de los reflectores de la farándula.

En una de las áreas de la residencia destaca un enorme cuadro de Marylin Monroe. FOTO: Especial

Gracias a estas publicaciones, Montijo se supo ganar aún más el cariño de sus admiradores ya que en redes aseguraban que de esta manera demostraba su cercanía y el gran agradecimiento que siente por sus fans, ya que gracias a su preferencia logró colocarse como una de las conductoras más famosas de la televisión y el espectáculo nacional. Aunque también les pareció más que evidente la gran pasión de la tapatía por una vida de lujos.

En cada rincón de la residencia se puede observar que predomina la madera, ya que incluso en una área cercana a la chimenea, hay un decorado con maletas antiguas; mientras que la sala comedor destaca uno de los espacios más lujosos y amplios de la casa, además de los espacios preferidos por la familia para pasar tiempo juntos. Finalmente, Galilea Montijo también presume de tener una casa en la playa, ni más ni menos que en el hermoso puerto de Acapulco, lo que demuestra que por si en algún momento se aburre de permanecer en la CDMX, puede tomarse unos días para relajarse a orilla del mar.

En una de las postales que publicó en Instagram aparece el esposo de Galilea Montijo, Fernando Reina. FOTO: Especial

