Galilea Montijo: ¿Cuál es su estado de salud hoy miércoles 3 de noviembre?

Luego de haberse ausentado por unos días del matutino de Televisa, las especulaciones en torno a la salud de Galilea Montijo comenzaron a surgir desde la semana pasada; ante este panorama, fue precisamente "la famosa mejor pagada de Televisa" quien salió a dar su propia declaración y señaló públicamente que en efecto se encuentra sufriendo problemas de la presión arterial por lo que su médico le recomendó tomarse unos días de vacaciones.

Tal parece que la famosa conductora de "Hoy" continuará alejada de las cámaras y lejos de su público para seguir las recomendaciones de su doctor. Galilea Montijo a presentar problemas con su presión arterial desde el pasado 22 de octubre, cuando se sintió mal y tuvo que ser trasladada a un hospital, motivo por el cual se ha alejado del programa. De acuerdo con sus declaraciones, fue diagnosticada con problemas de hipertensión y un derrame en el corazón, razón por la cual su cardiólogo le recomendó tomarse unos días de vacaciones.

¿Cómo se encuentra Galilea Montijo de salud?

Todo parece que además de la mala racha que se encuentra viviendo Galilea Montijo, las investigaciones en contra de su "comadre" Inés Gómez Mont también la tienen bastante preocupada, motivo por el cual su organismo no ha resistido tanta tensión y ya le cobró factura. Ahora, la conductora de Televisa se encuentra recuperándose de las complicaciones que ha tenido en su salud, las cuales son derivadas de las dos ocasiones en que se contagió de Covid-19.

Desde hace unos meses, las autoridades de México iniciaron una investigación por lavado de dinero y evasión de impuestos contra la exconductora de "Ventaneando", personaje muy cercano a Galilea Montijo, por lo que el público de "Hoy", así como los usuarios de las redes sociales, comenzaron a especular que posiblemente la tapatía también estuviera involucrada en los negocios de Inés Gómez Mont y su esposo, y por eso la razón de su ausencia del matutino.

¿Cuánto ganaba Galilea Montijo en Televisa?

Conocida también como "la actriz mejor pagada de Televisa", para los espectadores no hay duda que la tapatía ha logrado hacer mucho dinero durante sus dos décadas de trabajo, aunque muchos se cuestionan si fue suficiente el salario como para volverse millonaria, por lo que ella misma salió a parar las especulaciones sobre el tema del dinero, además que aprovechó para defender a su esposo, luego de una acusación de abuso de poder.

Durante una entrevista para diversos medios de comunicación, Galilea Montijo aclaró la gran duda de cuánto ganaba en Televisa y si es verdad que es una de las mejor pagadas. “¿Mejor pagada de qué? Depende contra quien lo digas. No, las cifras que manejan, son muy peligrosas, no te lo digo por ‘ay qué miedo que lo digan’, te lo digo porque no es cierto”, declaró en aquel momento.

Además, la conductora invitó a las personas a no exagerar con las cifras que el público ha planteado, y que incluso si fuera verdad se sentiría muy orgullosa de sí misma ya que lleva más de dos décadas trabajando de manera ininterrumpida: “Lo diría muy orgullosa, tengo más de 20 años trabajando sin parar. Yo lo mucho o poco que tengo ha sido por mi trabajo y gracias a Televisa que me ha dado trabajo, ha sido de mucho esfuerzo lo que he podido darle a mi mamá y de eso yo me siento muy orgullosa, pero de eso a las cantidades que manejan, ‘ay mijo, ojalá, no estaría aquí’”, declaró Montijo.

Ya aunque en ningún momento claró cuánto ganaba en Televisa, se dio a conocer en algunos medios que su fortuna asciende a unos 2 millones de dólares aproximadamente.

SEGUIR LEYENDO:

"Deberías aprender a callarte": Conductora de Hoy humilla a su compañera y la "corre" del foro

Galilea Montijo, ¿se reencuentra con Magda Rodríguez? Aseguran que la productora la visitó este Día de Muertos

Galilea Montijo: Así fue su reacción cuando ganó Big Brother VIP | VIDEO