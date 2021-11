Esta película de TERROR que se estrenará en cines te provocará MIEDO a NADAR en el mar: VIDEO

Un grupo de personas que navegan en altamar sin saber qué es lo que está tras de ellos para acabar con sus vidas. El inmenso mar como único sitio para esconderse y, a la vez, como la tumba donde perecerán si se descuidan. Una sola salida para evitar sentir el máximo terror de sus vidas.

Esto es lo que la directora Neasa Hardiman logra en 'Contagio en Altamar', un thriller protagonizado por Hermione Corfield, Dougray Scott, Connie Nielsen y Olwen Fouéré. Filmada en coproducción entre Irlanda, Reino Unido, Suecia y Bélgica, la película se estrenará en los cines de México el próximo 11 de noviembre.

Si eres una persona que le gusta salir a navegar o pescar en altamar, seguramente pensarás dos veces antes de volver a dirigirte al océano cuando veas esta cinta y, en todo caso, intentar nadar o bucear.

¿De qué trata la película 'Contagio en Altamar'?

Siobhán es una estudiante de biología marina que durante una semana tiene que aguantar en un barco de pesca miserable, donde la tripulación no la acepta.

Pero en las profundidades del Atlántico, una forma de vida insondable atrapa al barco y cuando los miembros de la tripulación contraen una extraña infección. Ante esta emergencia, Siobhán debe tratar de averiguar de que se trata antes de que todos mueran y se extienda por todo el mundo la enfermedad.

La tripulación de este pesquero irlandés luchará por sobrevivir cuando su barco quede inmovilizado por esta enorme y misteriosa criatura marina y su suministro de agua dulce queda infestado de parásitos. A contrarreloj, deberán encontrar una manera de volver a casa sin ayuda.

Terror para tus sentidos con buenas críticas

Ubicada en el género de Terror / Thriller, 'Contagio en Altamar' está escrita y dirigida por Neasa Hardiman (serie de TV "Happy Valley"). La cinta se presentó en la Sección Oficial Fantàstic a Competición de la pasada edición del Festival de Sitges, en el Festival de Toronto y en la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián.

Protagonizada por Connie Nielsen ("Wonder Woman"), Dougray Scott ("Last Passenger") y Hermione Corfield ("Mission: Impossible - Rogue Nation "), 'Contagio en Altamar' ha sido calificada por la crítica como un cruce entre "The Thing" de John Carpenter y "Abyss" de James Cameron.

Ante esto, el filme luce en su género como una película horripilante e inteligente con monstruos, algo que la hace fascinante. De esta forma, la película puede ser del agrado de ese público ávido de este tipo de historias, mismas que sean una una pesadilla de la que no puedan apartar la mirada y en la que, al ir a casa, no podrás dejar de pensar después de verla.

