"Si no puede decir nada, que no lo diga": Ari Borovoy responde a Edith Márquez tras ataques

El cantante Ari Borovoy respondió a las declaraciones hechas por Edith Márquez en relación con la mala experiencia laboral que tuvo con Bobo Producciones y consideró que si la cantante iba a mencionar el tema, comente lo que sucedió, que no solo haga referencia que fue los “más desagradable que le sucedió”.

“Me parece fuera de lugar que haya comentado eso, para nosotros no fue así, el final tampoco fue así, después se dieron ciertas cosas que no voy a comentar, pero me parecería justo, que si te preguntan sobre cómo le fue con Bobo Producciones y que la respuesta sea que es lo más desagradable que me ha sucedido, no puedo decir nada, pero es lo más desagradable. Si no puede decir nada, que no diga nada. Si vas a decir, dilo”, sentenció Borovoy.

También refirió que no hay ninguna demanda y que tampoco le dinero, “nosotros en la compañía tenemos todo documentado” y considera que es jugar con el hecho de que no puede decir, pero menciona de forma general la problemática.

“Puedes decir, aviéntalo; no puede decir, no lo digas; lo vas a subir a tus redes sociales, no lo bajes […] No me atrevo a señalar que quiere manchar mi imagen, nosotros somos una compañía generadora de trabajo”, acotó.

¿Cuál fue la declaración Edith Márquez?

Márquez dijo en entrevista con Mara Patricia Castañeda que fue “ lo más desagradable que he vivido en mi carrera artística, lo más desagradable al final”.

Agregó que en inició hicieron un gran equipo, “pude conocer seres humanos realmente increíbles, hicimos grandes cosas pero al final yo no sabía porqué estaban actuando de esa manera, entonces ese es un tema que no te voy a hablar”.

Por tal motivo, Edith demandó al integrante de OV7 y a la empresa por incumplimiento de contrato en junio del 2020. Otros artistas que han interpuesto demandas en contra del artista son: Karla Souza, Fey, Pandora y Ana Bárbara.

