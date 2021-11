Grupo Firme: en qué se gasta el dinero de sus ganancias Eduin Caz ¿Es millonario? | VIDEO

Grupo Firme es catalogado como uno de los más exitosos en la industria regional mexicana, han logrado llenar estadios no sólo en México, también en Estados Unidos y sus canciones son coreadas por millones de personas.

Recientemente cumplieron con los compromisos que tenían programados en la Unión Americana, con su gira “Nos divertimos logrando lo imposible” escalaron a la posición número uno como la agrupación más taquillera de todo el mundo, satisfacción que deja un buen sabor de boca en cada uno de los integrantes, pero sobre todo mucho dinero en sus bolsillos.

Los fans de Grupo Firme siempre están al pendiente de cada paso que dan y se percatan de las exclusivas marcas que usan al vestir, de las joyas que portan, de los autos en los que se pasean.

Es por eso que muchos se preguntan ¿En qué se gasta su dinero Eduin Caz?, el vocalista de Grupo Firme no teme decir en que están investidos los millones de pesos que ha ganado junto a los músicos.

“Todos los muchachos ganan muy chingón, ganan bien, le va mu y bien, ya todos tienen su casa, sus carros, a todos nos va muy bien”, dijo el artista referente que a Grupo Firme le ha ido muy bien económicamente.

El artista expresó para el podcast de Ernesto Barajas que millonario no es, pues todo el dinero que le ha dado Grupo Firme va destinado a su tesoro más preciado, su familia.

“Ya cuando me empezó a irme bien le empecé a ayudar (a su mamá), ahora ya le compré su casa, dinero no tengo porque he ayudado a mis abuelos, he ayudado a mis tíos, he ayudado a mi mamá y a mi papá, porque yo quiero que mi familia esté bien”, confesó.

Además de ser generosos con su familia, Eduin Caz ha utilizado su dinero para invertir en negocios, uno de ellos es su línea de ropa, un restaurante y otro más de bienes raíces.

Seguir leyendo

Eduin Caz gastó 57 mil dólares en un sólo día; aquí la anécdota | VIDEO

Eduin Caz se tomará una pausa de la música y de Grupo Firme ÉSTA es su poderosa razón