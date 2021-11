Alicia Machado se siente desilusionada de Pablo Montero por esta razón

La actriz venezolana Alicia Machado manifestó su rechazo hacia Pablo Montero tras haber cantado para celebrar el cumpleaños del presidente Nicolás Maduro.

De acuerdo con la ex Miss Universo, sintió un gran desencanto con el intérprete mexicano a quien consideraba un amigo.

Pablo y Alicia mantuvieron una relación amorosa hace casi dos décadas, por ello la actriz le guarda un gran cariño al cantante; sin embargo, sus actuar la decepcionó.

“He tenido miedo por mucho tiempo por la situación que vive mi país, pero creo que me siento en lo personal, si quizás Pablo no fuera mi amigo no sentiría esto, pero siento como mucha desilusión. Estoy muy desilusionada porque no, porque el dolor que tenemos los venezolanos es muy grande, lo que estamos viviendo es muy doloroso, no solamente dentro, sino los que estamos fuera […] Es cantarle a una herida que es difícil para nosotros como venezolanos”, explicó.