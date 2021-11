Alicia Machado habla de la violencia que sufrió; ¿fue José Manuel Figueroa el cantante que la golpeó?

A pesar de que durante su estancia en el reality “La Casa de los Famosos” Alicia Machado declaró que sufrió violencia de género de un reconocido cantante, la actriz se ha negado a confirmar de quién se trata; sin embargo, rápidamente han surgido diversas especulaciones que apuntan a que la identidad del dicho intérprete podría ser la de José Manuel Figueroa.

Con todo y estos rumores, la famosa ex-reina de belleza se ha mostrado renuente a hablar del tema y a través de una entrevista vía Zoom con diversos medios de comunicación, explicó que es un tema del que no quiere hablar.

“Desafortunadamente yo también he sido víctima de la violencia de género, no solamente física, sino de muchas otras formas, y yo prefiero no tocar ese tema, específicamente por mi tranquilidad y por mi paz”, dejó en claro para toda la prensa.

Luego de negarse a revelar la identidad de quien la agredió, la actriz fue cuestionado sobre su actual relación sentimental con Roberto Romano, quien fue su compañero en el programa de televisión, a lo que la ex-Miss Universo dijo toda la verdad:

Así, Machado confirmó su romance con Roberto Romano, señalando que está muy contenta luego de que ambos salieron del famoso reality, pues fue en ese lugar donde se conocieron, y agregó que se están dando una oportunidad.

De la misma manera, aclaró que su hija ya pudo conversar con Roberto y limar asperezas con él, luego de que en la final del reality show la niña no lo saludara.

“Mi hija es una niña hermosa, con unos valores lindísimos, y yo también le he enseñado a ella, a que las personas siempre merecen una segunda oportunidad. Mi hija es mi prioridad, es la razón de mi vida, es mi universo, pero, así como ella me ama, me va a apoyar y me está apoyando. Gracias a Dios después del día de la gala Roberto y Dinorah hablaron, Roberto ha estado muy lindo con ella, hemos ido a comer, han platicado, y la niña también ha entendido que algunas cosas se manipularon”, aseguró la actriz.