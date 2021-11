"No soy vocero de Luis Miguel": Alejandro Basteri ESTALLA contra la prensa | VIDEO

Alejandro Basteri, quien es hermano de Luis Miguel, reapareció reapareció durante un evento público en la alfombra roja del evento de Quién 50, lugar donde reveló su postura ante la bioserie del "Sol de México", y relató detalles de su relación que actualmente tiene con el cantante.

Pese a que en un inicio se mostró renuente para hablar sobre el tema de su hermano, fue durante el programa de "Sale el Sol" que Alex Basteri aseguró que en este momento no tiene problemas con el intérprete nacionalizado mexicano.

“Excelente, todo muy bien, gracias a Dios”, respondió.

Foto: Especial / TW

Asimismo, mientras el reportero le comentaba que la gente le había tomado cariño por lo que Juanpa Zurita había reflejado en él, con el proyecto de "Luis Miguel, La serie", en Netflix, Basteri replicó;

“Creo que es un tema que ya pronto platicaremos, te agradezco mucho”.

Sin Embargo, el también hermano mayor de Sergio Basteri, no perdió la oportunidad para afirmar que la bioserie no fue 100 por ciento real y afirmó que se encuentra muy contento por muchas cosas de la bioserie, donde que hay ficción, ha mucho plus y muchas cosas que están bien;

"Yo creo que es como un 70 – 30, 70 real y 30 más o menos ficción”, reveló Basteri

¿Se encontró con Stephanie Salas?

Cabe destacar que la excuñada de excuñada de Alex, Stephanie Salas, acudió al mismo evento, la actriz y cantante quien actualmente está participando en Master Chef Celebrity, fue una de las personas que se mostró molesta por lo que revelaron en la serie.

Foto: Agencia México

Ante esto, Alejandro fue interrogado sobre si pudo hablar con ella, a lo que únicamente comentó que se la encontró y la saludó "normal".

Finalmente, pese a que su encuentro con la prensa se mantenía en calma, el consanguíneo de Luis Miguel, estalló luego de retirarse del lugar al escuchar las preguntas sobre si le serie le ayudó al cantante a resolver sus problemas financieros, por lo que el empresario exclamó;

“¿Sabes qué?... yo no soy vocero de mi hermano, yo soy vocero de mi y la verdad sinceramente, ahí sí perdón, de veras gracias”, sentenció.

