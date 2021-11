Benjamín Walker manda mensaje a través del pop y su nuevo álbum 'Libro Abierto'

Benjamín Walker considera que la música sana y a través del pop también se pueden dar mensajes que ayuden a la gente a sobrellevar los procesos de la vida y es lo que trata de mostrar en las nuevas canciones que forman su próximo disco “Libro abierto” que se estrena el 3 de diciembre.

“Con este álbum abrí la puerta a un tipo de pop que no me atrevía a hacer, y eso me encanta. Además, algo que me motivó es que en mi país se cree que el pop no da mensajes, y claro que no, siento que puede ser una bandera de lucha de distintas causas y me encanta abrazar esas ideas con la música”, dijo el intérprete chileno.

Walker defiende esta idea en su sencillo “Querernos bien” en donde habla de lo simple que puede ser una relación cuando se es claro y honesto, dejando las tensiones que se pueden generar al tratar de suponer lo que la otra persona quiere o que imaginen lo que uno desea.

“La falta de comunicación afecta no sólo a las parejas, sino a las relaciones en general, ya que por no saber plantear lo que se quiere desde un principio en la mesa, decir con libertad lo que te gusta y lo que no, se crean conflictos innecesarios y también es importante llegar a estas reflexiones con la música”, afirmó.

Walker hizo el video de esta canción en el estado de Morelos, ya que desde hace tres meses está viviendo en México para impulsar su carrera a nivel internacional, pero en diciembre regresará a Chile para reencontrarse con sus seguidores a quiénes no ve desde hace casi dos años que inició la pandemia de COVID-19.

De hecho, verá primero a sus fans mexicanos, ya que este miércoles se presenta en el Foro Tejedor para dar a conocer algunas piezas del nuevo disco, pero también para consentirlos con el repertorio que lo caracteriza.

El video fue dirigido por Franco Bertozzi y un tremendo equipo chileno-mexicano.

El clip se grabó en la hacienda San Gabriel de las Palmas en Morelos.

